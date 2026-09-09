West Bengal by-election : पश्चिम बंगाल में उपचुनाव से पहले TMC में घमासान, चुनाव चिह्न को लेकर दोनों गुट आमने-सामने

राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक रेजीनगर और नंदीग्राम के उपचुनाव सिर्फ दो सीटों की लड़ाई नहीं हैं, बल्कि इनसे यह भी संकेत मिल सकता है कि जनता किस गुट को असली TMC के तौर पर स्वीकार करती है। राजनीतिक स्तंभकार सुवाशिस मैत्रा ने कहा कि चुनाव चिह्न इस मुकाबले में बेहद महत्वपूर्ण होगा। साथ ही यह भी देखना दिलचस्प होगा कि वाम दल और कांग्रेस कितना प्रभाव छोड़ पाते हैं। फाल्टा में इन दलों के प्रदर्शन पर भी नजर गई थी। इन उपचुनावों के नतीजों का असर आगामी कोलकाता और जिलों के नगर निकाय चुनावों पर भी पड़ सकता है।