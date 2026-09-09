‘सवाल पूछने पर प्रताड़ित कर रहें’, पंजाब में नशाखोरी पर पूछा सवाल तो गंवानी पड़ी जान, राहुल गांधी का आप सरकार पर हमला

Bhagwant Mann: पंजाब में एक 47 वर्षीय दलित व्यक्ति गुलजार सिंह की जहर खाने से संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। आरोप है कि गुलजार सिंह ने इलाके में खुलेआम बिक रहे नशे (चिट्टा) को लेकर पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा से सवाल पूछा था, जिसके बाद उन्हें प्रताड़ित और अपमानित किया गया। अब इस पूरे मामले पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार को आड़े हाथों लिया है। राहुल गांधी ने भगवंत मान सरकार पर ‘सवाल पूछने वालों को कुचलने’ का गंभीर आरोप लगाते हुए वित्त मंत्री के इस्तीफे और निष्पक्ष जांच की मांग की है।