कर्नाटक में ED की बड़ी कार्रवाई: PWD मंत्री सतीश जारकीहोली और सांसद बेटी के ठिकानों पर छापेमारी

इससे पहले 24 जून को भी ईडी ने मंत्री के बहनोई और आबकारी विभाग के एडिशनल कमिश्नर वाई. मंजूनाथ के बेलगावी स्थित आवास पर छापेमारी की थी। अवैध रूप से विदेश पैसे भेजने (फेमा/मनी लॉन्ड्रिंग) के मामले में हुई उस कार्रवाई के तार बेंगलुरु में मंजूनाथ के अपार्टमेंट और मैसूरु व अर्सिकेरे में उनके सहयोगियों की संपत्तियों से जुड़े थे। फिलहाल सभी 18 ठिकानों पर ईडी का तलाशी अभियान जारी है और इस मामले में आधिकारिक तौर पर विस्तृत जानकारी का इंतजार किया जा रहा है।