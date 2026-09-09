मैथ्यू वैनडाइक मामले में UAPA हटाने पर घिरी मोदी सरकार, सिंघवी-ओवैसी ने उठाए सवाल; पूछा- गंभीर आरोप अचानक कैसे हुए खत्म?

Matthew VanDyke Arrest: अमेरिकी नागरिक मैथ्यू आरोन वैनडाइक के खिलाफ UAPA की धाराएं आरोपपत्र से हटाए जाने पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी और AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार से सवाल पूछे हैं। दोनों नेताओं ने आरोप लगाया कि उच्चस्तरीय भारत-अमेरिका बैठकों के बाद गंभीर आतंकवाद संबंधी धाराएं हटाई गईं।

2 min read