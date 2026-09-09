सीएम विजय TVK गठबंधन की अहम बैठक की करेंगे अध्यक्षता, वामपंथी पार्टियां नहीं होगी शामिल

वहीं, सरकार को बाहर से समर्थन देने वाली कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) को भी न्योता दिया गया है। हालांकि, उम्मीद है कि ये दोनों पार्टियां बैठक से दूर रहेंगी क्योंकि वे प्रस्तावित गठबंधन का औपचारिक हिस्सा नहीं हैं।

टीवीके ने चेन्नई के कोवलम में एक होटल में 1 जुलाई को शुरुआती बातचीत के साथ नए गठबंधन को बनाने की प्रक्रिया शुरू की थी। कांग्रेस, वीसेके, एमडीएमके और आईयूएमएल ने उस बैठक में हिस्सा लिया और राजनीतिक तालमेल के लिए एक मोटे तौर पर रूपरेखा पर चर्चा की।