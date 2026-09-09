मनी लॉन्ड्रिंग केस में ED का बड़ा एक्शन, कर्नाटक मंत्री सतीश जारकीहोली और सांसद बेटी प्रियंका के ठिकानों पर छापेमारी

ED की टीमें केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के जवानों की सुरक्षा के बीच तलाशी ले रही हैं। बेंगलुरु के अलावा बेलगावी और महाराष्ट्र में भी मंत्री और उनके रिश्तेदारों से जुड़े कुछ ठिकानों पर कार्रवाई की जा रही है। अधिकारी परिसरों में वित्तीय दस्तावेज, बैंक खातों और संपत्ति से जुड़े कागजात की जांच कर रहे हैं।