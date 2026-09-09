‘मैं भगोड़ा नहीं हूं, ब्रिटेन छोड़ने पर कानूनी रोक’, विजय माल्या ने भारत सरकार पर लगाया नाइंसाफी का आरोप

Vijay Mallya India Return: भगोड़ा घोषित उद्योगपति विजय माल्या ने एक बार फिर खुद को बेकसूर बताया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर माल्या ने कहा कि वह अपनी मर्जी से ब्रिटेन में नहीं रुके हैं, बल्कि वहां की अदालत और कानूनों की वजह से देश नहीं छोड़ सकते। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि बैंकों का जितना कर्ज उन पर था, सरकार और जांच एजेंसियां उससे कहीं ज्यादा रकम पहले ही वसूल कर चुकी हैं।