मानसून के 100 दिन पूरे- सिर्फ 26 दिन ही हुई सामान्य से ज्यादा बारिश, जुलाई को छोड़ हर महीने बरसात ने दिया धोखा

मौसम विभाग के अनुसार देश से मानसून की वापसी की सामान्य शुरुआत 15 सितंबर से होती है और यह प्रक्रिया 15 अक्टूबर तक पूरी होती है। यानी सीजन के अभी 36 दिन शेष हैं। आईएमडी जल्द ही मानसून वापसी की वास्तविक तारीख की घोषणा करेगा। विभाग को उम्मीद है कि 12 सितंबर के बाद मध्य भारत, कोंकण, दक्षिण-पूर्वी हिस्सों और उत्तर भारत में बारिश की नई गतिविधियां शुरू होंगी, जो सीजन के आखिरी दिनों में कुछ राहत दे सकती हैं।