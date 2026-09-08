8 सितंबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

BRlCS Summit 2026: दिल्ली के होटल में एक रात का किराया पहुंचा 2.5 लाख, लग्जरी होटलों में नहीं मिल रहे कमरे

Delhi NCR Hotels: 18वें BRICS Summit से पहले दिल्ली के बड़े लग्जरी होटलों में कमरों की मांग बढ़ गई है। कई होटल पूरी तरह बुक हो चुके हैं, जबकि कुछ जगहों पर एक रात का किराया 2.5 लाख रुपये से तक पहुंच गया है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Gajanand Prajapat

Sep 08, 2026

BRICS Summit 2026 Hotel Price Hike

BRICS Summit के चलते दिल्ली में कमरे नहीं मिल रहे। (फोटो-ANI/ ITC Maurya)

Hotel Price Hike In Delhi: भारत में होने वाले 18वें BRICS समिट से पहले दिल्ली के लग्जरी होटलों में कमरों की भारी कमी देखने को मिल रही है। 12 और 13 सितंबर को होने वाले इस बड़े सम्मेलन के कारण कई प्रमुख होटल लगभग पूरी तरह बुक हो चुके हैं। वहीं, कुछ लग्जरी होटलों में एक रात के कमरे का किराया 2.5 लाख रुपये तक पहुंच गया है। इस आयोजन के साथ BRICS समूह की स्थापना के 20 साल भी पूरे हो रहे हैं।

दिल्ली के लग्जरी होटल फुल

बुकिंग की जांच के दौरान पता चला कि नई दिल्ली के ताज महल होटल, द ओबेरॉय और ताज पैलेस जैसे लग्जरी होटलों में 11 और 12 सितंबर के लिए कोई कमरा उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा द लीला पैलेस में भी 10 से लेकर 12 सितबंर के बीच ठहरने के लिए बुकिंग नहीं ली जा रही थी।

ITC Maurya में किराया 2.5 लाख रुपये

नई दिल्ली के आईटीसी मौर्य में 10 से 13 सितंबर के बीच उपलब्ध कमरों का किराया एक रात के लिए 2.5 लाख रुपये पहुंच गया। BRICS सम्मेलन में शामिल होने वाले डेलीगेट्स और दूसरे मेहमानों के राजधानी पहुंचने और उनके ज्यादा समय तक रुकने की उम्मीद है। इसके चलते सेंट्रल दिल्ली के इलाके में कमरों की मांग बढ़ गई है।

दिल्ली-NCR में भी बढ़ी मांग

सम्मेलन का असर केवल सेंट्रल दिल्ली तक सीमित नहीं है। विन्धम होटल्स एंड रिसॉर्ट्स के यूरेशिया मार्केट मैनेजिंग डायरेक्टर राहुल मैकेरियस के अनुसार, BRICS समिट के कारण दिल्ली-NCR में भी मांग बढ़ी है। द्वारका एक्सप्रेसवे पर स्थित रामाडा एनकोर बाय विन्धम में 12 से 15 सितंबर के दौरान ऑक्यूपेंसी रेट करीब 65 प्रतिशत दर्ज की जा रही है। इस कारण दिल्ली आने वाले पर्यटकों, कारोबारी यात्रियों और परिवारों को महंगे होटल किराए का सामना करना पड़ सकता है।

होटल उद्योग पर बढ़ा दबाव

होटल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (HAI) के प्रेसिडेंट और रैडिसन होटल ग्रुप के चेयरमैन के.बी. कचरू ने कहा कि BRICS समिट भारत के होटल ढांचे पर बढ़ते दबाव को दिखा रहा है। उनके अनुसार, भारत में फिलहाल करीब 2 लाख से 2.20 लाख ब्रांडेड होटल कमरे हैं, जो देश की पर्यटन महत्वाकांक्षाओं के लिए पर्याप्त नहीं हैं।

PM मोदी और राष्ट्रपति पेजेशकियन की मुलाकात के बाद ईरान का ऐलान, BRICS समिट के जरिए भारत से बढ़ेगा कारोबार

ये भी पढ़ें
BRICS Summit 2026 Iranian President Masoud Pezeshkia

खबर शेयर करें:

Updated on:

08 Sept 2026 09:51 pm

Published on:

08 Sept 2026 09:51 pm

Hindi News / National News / BRlCS Summit 2026: दिल्ली के होटल में एक रात का किराया पहुंचा 2.5 लाख, लग्जरी होटलों में नहीं मिल रहे कमरे

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

अमेरिकी विद्वान का दावा, RSS को अलग-थलग करने की कोशिश अमेरिका के हितों को नुकसान पहुंचा सकती है

Mohan Bhagwat in New York.
राष्ट्रीय

अभिषेक बनर्जी के कोलकाता पार्टी ऑफिस पर संकट, बिल्डिंग मालिक ने कलकत्ता हाई कोर्ट से मांगी खाली कराने की अनुमति

Abhishek Banerjee latest news
राष्ट्रीय

Ragini Nayak: ‘नाराज फूफा’ वाले बयान पर रागिनी नायक का पलटवार, बोलीं- पीएम पद की गरिमा का रखें ख्याल

pm modi
नई दिल्ली

Vinai Kumar Saxena: विनय कुमार सक्सेना अब जम्मू-कश्मीर के LG का भी संभालेंगे कामकाज, राष्ट्रपति ने की नियुक्ति

Manoj Sinha news
राष्ट्रीय

'5 करोड़ में आरोपी को बचाया, हाई कोर्ट में दिए सबूत', पंजाब सीएम की पत्नी पर हरसिमरत कौर का आरोप

MP Harsimrat Kaur
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.