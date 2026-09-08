BRlCS Summit 2026: दिल्ली के होटल में एक रात का किराया पहुंचा 2.5 लाख, लग्जरी होटलों में नहीं मिल रहे कमरे

Hotel Price Hike In Delhi: भारत में होने वाले 18वें BRICS समिट से पहले दिल्ली के लग्जरी होटलों में कमरों की भारी कमी देखने को मिल रही है। 12 और 13 सितंबर को होने वाले इस बड़े सम्मेलन के कारण कई प्रमुख होटल लगभग पूरी तरह बुक हो चुके हैं। वहीं, कुछ लग्जरी होटलों में एक रात के कमरे का किराया 2.5 लाख रुपये तक पहुंच गया है। इस आयोजन के साथ BRICS समूह की स्थापना के 20 साल भी पूरे हो रहे हैं।