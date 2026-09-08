BRICS Summit 2026: नई दिल्ली में मोदी-पुतिन की द्विपक्षीय बैठक 11 सितंबर को, सुरक्षा के लिए NSG ने संभाली कमान

BRICS समिट से पहले दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी NSG के जवानों ने जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में मॉक ड्रिल की। इस दौरान दिल्ली के कई महत्वपूर्ण स्थानों पर सुरक्षा तैयारियों का अभ्यास किया गया। JLN स्टेडियम और राजघाट समेत कई प्रमुख जगहों पर सुरक्षा अभ्यास किया गया। कमांडो ने हेलिकॉप्टर के जरिए इलाके में उतरकर सुरक्षा संभालने का अभ्यास किया। इसके बाद आसपास के अस्पतालों, प्रशासनिक भवनों और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर तलाशी और सुरक्षा अभ्यास किया गया। दिल्ली पुलिस, CAPFs, अस्पतालों और अन्य एजेंसियों ने भी इसमें हिस्सा लिया। NSG इस ड्रिल की मुख्य एजेंसी रही।