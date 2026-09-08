हर मंत्रालय के डेटा में होगा तालमेल, केंद्र ने लॉन्च किया नया QPR पोर्टल, जानें क्या है खास

QPR पोर्टल एक टेक्नोलॉजी आधारित प्लेटफॉर्म है, जिसका इस्तेमाल केंद्रीय मंत्रालय और विभाग अपने डेटा से जुड़ी प्रगति की जानकारी देने के लिए करेंगे। इसमें ऐसे डेटा सेट की पहचान और लिस्ट तैयार करने की प्रगति दर्ज की जाएगी, जिन्हें लोगों के इस्तेमाल के लिए उपलब्ध कराया जा सकता है। इसके अलावा डेटा के मेटाडेटा तैयार करने, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मानकों को अपनाने, वर्गीकरण और कॉमन यूनिक आइडेंटिफायर के इस्तेमाल की जानकारी भी इस पोर्टल पर दर्ज होगी। मशीन रीडेबल डेटा की गुणवत्ता की जांच भी Statistical Quality Assurance Framework (SQAF) के तहत की जाएगी। पोर्टल में ऑटोमेटेड वैलिडेशन, डैशबोर्ड और National Metadata Structure (NMDS) वेब पोर्टल के साथ डेटा का क्रॉस-वेरिफिकेशन जैसी सुविधाएं भी हैं। इसके जरिए अलग-अलग मंत्रालयों और विभागों के डेटा से जुड़े विश्लेषण भी किए जा सकेंगे।