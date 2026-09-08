PM Modi: पीएम नरेंद्र मोदी का ‘नाराज फूफा’ वाला तंज, राहुल गांधी का नाम लिए बिना साधा निशाना, जानें क्या कहा

PM Modi Naraz Fufa Statement: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को गुजरात के वडोदरा में करीब 35,000 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने सरकार के विकास कार्यों पर सवाल उठाने वालों पर तंज कसते हुए एक बार फिर 'नाराज फूफा' का जिक्र किया। पीएम मोदी ने बिना नाम लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी की 'छात्रों की गूंज' पहल पर भी निशाना साधा और कहा कि युवा 'झूठ की गूंज' से गुमराह नहीं होंगे। 'नमो फॉर विकसित भारत' कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि भारत मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में एक नए दौर की शुरुआत कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश में चिप से लेकर जहाज तक जरूरी सामान, तैयार उत्पाद और सप्लाई चेन तैयार की जा रही है, ताकि आत्मनिर्भरता को मजबूत किया जा सके।