PM मोदी ने 20 राज्य मंत्रियों के साथ की 4 घंटे की बैठक, सोशल मीडिया पर सक्रिय रहकर युवाओं के सुझाव पर ध्यान देने की बात कही

बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप ठोस और लागू किए जा सकने वाले विचार मांगे। रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने मंत्रियों से X, Facebook और Instagram जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सक्रिय रहने को कहा। उनका मानना है कि इससे वे युवाओं के साथ सक्रिय रूप से जुड़ सकेंगे। लोगों के विचार और उनसे मिलने वाले सुझावों को नीतियां लागू करने के दौरान ध्यान में रखने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि जनता से लगातार संवाद करना जरूरी है, ताकि सरकारी कार्यक्रमों की जानकारी लोगों तक पहुंच सके और लोगों के सुझाव भी समय पर मिल सकें।