‘दवा जहरीली, पानी जहरीला और शराब भी जहरीली’, सागर में मौतों पर राहुल गांधी बरसे, BJP सरकार पर तीखा हमला

राहुल गांधी ने कहा कि मध्य प्रदेश में ऐसी घटनाएं पहली बार नहीं हो रही हैं। उनके मुताबिक, हर बार कुछ लोगों की गिरफ्तारी होती है। कुछ अधिकारियों को निलंबित किया जाता है और जांच के आदेश दे दिए जाते हैं। इसके बाद मामला आगे नहीं बढ़ता। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में 20 साल से सत्ता में है। इसके बावजूद ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए पहले से कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया। राहुल गांधी ने सवाल किया कि आखिर लोगों की जान जाने के बाद होने वाली कार्रवाई को ही कब तक जवाबदेही माना जाएगा।