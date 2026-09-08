Bihar MLC Election: जन सुराज ने वोटर लिस्ट पर उठाए सवाल, मनोज भारती बोले- 1680 नाम रिपीट, एक ही वोटर दो बूथों पर दर्ज

जन सुराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती (फोटो- Manoj Bharti FB)
Bihar MLC Election: जन सुराज पार्टी ने बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए चुनाव आयोग द्वारा जारी वोटर लिस्ट पर सवाल उठाए हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने दावा किया कि तिरहुत निर्वाचन क्षेत्र में दो अलग-अलग पोलिंग बूथों पर एक ही वोटर का विवरण अलग-अलग सीरियल नंबरों पर दर्ज पाया गया है। उन्होंने इसे चुनावी प्रक्रिया के साथ छेड़छाड़ और लोकतांत्रिक व्यवस्था का मजाक बताया।
मनोज भारती ने कहा कि वैसे तो चुनाव आयोग निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार संवैधानिक संस्था है, फिर भी इसमें बड़ी खामियां सामने आई हैं। आंकड़ों का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि तिरहुत निर्वाचन क्षेत्र की सूची में लगभग 9,000 मतदाताओं में से करीब 1,680 डुप्लीकेट नाम पाए गए। नाम, पता और अन्य विवरण एक जैसे होने के बावजूद, ये एंट्री दो अलग-अलग पोलिंग स्टेशनों पर दिखाई दीं।
मनोज भारती ने कहा कि डुप्लीकेट एंट्री का इतना बड़ा प्रतिशत चिंताजनक है और पूरी चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर सवाल उठाता है। जन सुराज इस गंभीर मुद्दे पर चुनाव आयोग को एक औपचारिक ज्ञापन सौंपने की योजना बना रहा है।
वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों को ठीक करने के लिए सुझाव देते हुए मनोज भारती ने कहा कि चूंकि चुनाव आयोग बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में लगभग सात करोड़ मतदाताओं की सही लिस्ट तैयार करने में सफल रहा था, इसलिए उसी मास्टर वोटर लिस्ट में दो अतिरिक्त कॉलम जोड़े जा सकते हैं। इन कॉलम में यह दर्ज किया जा सकता है कि वोटर ग्रेजुएट है या टीचर। इस इंटीग्रेटेड डेटाबेस के आधार पर आयोग हर MLC चुनाव के लिए समय पर आधिकारिक वोटर लिस्ट स्वतंत्र रूप से प्रकाशित कर सकता है। इससे अलग-अलग प्रक्रियाओं को चलाने से जुड़ी गड़बड़ियों पर रोक लगेगी।
इस बीच, जन सुराज पार्टी ने भी आठ सीटों के लिए होने वाले विधान परिषद चुनावों की तैयारी तेज कर दी है। पार्टी नेतृत्व ने उम्मीदवारों के चयन और चुनाव प्रचार समितियों के गठन के लिए बैठकों का कार्यक्रम जारी किया है। पार्टी के मुख्य रणनीतिकार प्रशांत किशोर, राज्य के वरिष्ठ नेताओं के साथ संगठनात्मक ज़िलों का दौरा करेंगे।
इसके तहत, खगड़िया, सहरसा, सुपौल और मधेपुरा ज़िलों के लिए 10 सितंबर को दोपहर 3 बजे सहरसा में एक बैठक तय की गई है। इसके बाद, 11 सितंबर को सुबह 11 बजे पूर्णिया में कटिहार, पूर्णिया, अररिया और किशनगंज के पदाधिकारियों के साथ रणनीतिक चर्चा होगी; इसके बाद दोपहर 3 बजे भागलपुर में नौगछिया, बांका, जमुई, मुंगेर, लखीसराय और शेखपुरा के नेताओं के साथ बैठक होगी।
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