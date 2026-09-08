Bihar MLC Election: जन सुराज ने वोटर लिस्ट पर उठाए सवाल, मनोज भारती बोले- 1680 नाम रिपीट, एक ही वोटर दो बूथों पर दर्ज

वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों को ठीक करने के लिए सुझाव देते हुए मनोज भारती ने कहा कि चूंकि चुनाव आयोग बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में लगभग सात करोड़ मतदाताओं की सही लिस्ट तैयार करने में सफल रहा था, इसलिए उसी मास्टर वोटर लिस्ट में दो अतिरिक्त कॉलम जोड़े जा सकते हैं। इन कॉलम में यह दर्ज किया जा सकता है कि वोटर ग्रेजुएट है या टीचर। इस इंटीग्रेटेड डेटाबेस के आधार पर आयोग हर MLC चुनाव के लिए समय पर आधिकारिक वोटर लिस्ट स्वतंत्र रूप से प्रकाशित कर सकता है। इससे अलग-अलग प्रक्रियाओं को चलाने से जुड़ी गड़बड़ियों पर रोक लगेगी।