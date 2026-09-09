‘G7 से भी बड़ा है BRICS, लेकिन आंतरिक मतभेद चुनौती’, पूर्व राजनयिक बोले- भारत के पास संतुलन साधने का ऐतिहासिक मौका

BRICS Summit 2026: भारत 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में BRICS शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है। इससे पहले पूर्व राजनयिकों ने BRICS की ताकत, उसके भीतर मौजूद मतभेदों और भारत की भूमिका को लेकर अहम बातें कही हैं। पूर्व राजनयिक महेश सचदेव ने कहा कि भारत के पास BRICS और पश्चिमी देशों के बीच पुल की भूमिका निभाने का महत्वपूर्ण मौका है। वहीं, पूर्व राजनयिक सुरेंद्र कुमार ने कहा कि भारत को सम्मेलन का फोकस व्यावहारिक आर्थिक सहयोग पर रखना चाहिए।