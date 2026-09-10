बंगाल में चुनाव से पहले BJP का बड़ा दांव, 263 सदस्यों वाली ‘जंबो टीम’ का ऐलान, शुभेंदु और मजूमदार को मिली ये बड़ी कमान

प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद समिक भट्टाचार्य की इस नई टीम का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। उपचुनावों की आहट होते ही पार्टी ने संगठनात्मक फेरबदल की प्रक्रिया पूरी की। एक से अधिक सीटों पर जीत के बाद जनप्रतिनिधियों के इस्तीफे से खाली हुई नंदीग्राम और रेजीनगर सीटों को जीतने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। 263 सदस्यीय इस जंबो टीम के जरिए बीजेपी का मकसद न केवल उपचुनाव जीतना है, बल्कि आने वाले निकाय चुनावों के लिए भी कैडर में नई ऊर्जा का संचार भी करना है।