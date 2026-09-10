BRICS Summit 2026: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के BRICS मंच पर दिखेगा चीन से UAE तक कारोबार का दम, Huawei-Alibaba समेत दिग्गज होंगे मौजूद

BRICS Business Forum: नई दिल्ली में शुक्रवार को होने वाली BRICS Business Forum की बैठक सिर्फ कूटनीतिक चर्चा तक सीमित नहीं रहने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के दौरान चीन, यूएई, रूस, ब्राजील और अन्य देशों की बड़ी कंपनियों के शीर्ष अधिकारी मौजूद रहेंगे। Huawei, Alibaba, Emirates और CNPC जैसे नामों की मौजूदगी ने इस कारोबारी सम्मेलन का महत्व बढ़ा दिया है। करीब 1,000 प्रतिनिधियों की भागीदारी के बीच व्यापार, निवेश, तकनीक और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर अहम संदेश सामने आने की उम्मीद है।