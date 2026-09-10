सत्या निकेतन हादसे के बाद सामने आई सच्चाई, ‘हॉस्टल डेज’ के दूसरे PG में भी मंडरा रहा मौत का खतरा, कमरों में बंद रहने को मजबूर छात्र

मोती बाग और आसपास के इलाकों में बने इन पीजी हॉस्टलों की हालत बेहद खराब है। 5-5 मंजिला इन इमारतों में 30 से 40 छात्रों को छोटे-छोटे कमरों में रखा गया है। इमारतों के अंदर जाने वाली सीढ़ियों की चौड़ाई बहुत कम है, जिससे किसी आपात स्थिति में भगदड़ मचने का खतरा बना रहता है। इसके अलावा, बाहर निकलने के मुख्य रास्ते पर दुकानें और गाड़ियाँ खड़ी रहने से रास्ता हमेशा बंद रहता है। ज्यादातर कमरों में एक भी खिड़की नहीं है, जिससे ताजी हवा अंदर आ सके। आग लगने की स्थिति में यहां धुएं से दम घुटने का सबसे ज्यादा खतरा है। छात्रों ने यह भी बताया कि सुरक्षा के नाम पर मकान मालिक रोज रात को पूरी इमारत पर बाहर से ताला लगा देते हैं, जिससे रात में बाहर निकलना भी नामुमकिन हो जाता है।