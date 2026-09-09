‘वंदे मातरम’ पर उमर-फारूक ने खड़े होकर चौंकाया, BJP ने सराहा तो पवन खेड़ा बोले- ‘तय परंपरा’ का पालन हो

Vande Mataram Controversy: 'वंदे मातरम' के पूरे गायन के दौरान उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला के खड़े रहने पर BJP ने उनकी तारीफ की। वहीं कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने निर्धारित दो हिस्सों वाली परंपरा का पालन करने की बात कही, जिसके बाद सियासी बहस तेज हो गई।

2 min read