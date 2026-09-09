दिल्ली के ओखला में ऑक्सीजन सिलेंडर में धमाका, 1 की मौत और 4 घायल

हादसे के समय SM Traders के नाम पर रजिस्टर्ड टाटा 407 (नंबर DL-1LAJ-3232) गाजियाबाद से कमर्शियल ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर परिसर में पहुंची थी। पुलिस के अनुसार, उमेश, मोहित और पंकज नाम के कर्मचारी उस समय सिलेंडरों को गाड़ी से उतारकर गोदाम के अंदर रखने का काम कर रहे थे। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ऑक्सीजन सिलेंडर में धमाका किन परिस्थितियों में हुआ। घटनास्थल से जरूरी जानकारी और सबूत जुटाए जा रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही ब्लास्ट की सही वजह सामने आ सकेगी। फिलहाल मामले में विस्तृत जानकारी का इंतजार है।