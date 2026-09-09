सत्य निकेतन हादसे के बाद MCD का बड़ा एक्शन, 51 जर्जर इमारतें रडार पर; 27 पर आज से चलेगा बुलडोजर

Delhi MCD Action: दिल्ली के सत्य निकेतन में हुए दर्दनाक बिल्डिंग हादसे के बाद नगर निगम ने अब राजधानी की जर्जर इमारतों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। 6 सितंबर को हुए इस हादसे में 7 लोगों की जान चली गई थी। इसके बाद MCD ने PG और हॉस्टलों की जांच शुरू की। जांच में 51 ऐसी इमारतें मिलीं, जिन्हें खतरनाक माना गया है। इनमें से 27 इमारतों को गिराने का आदेश दिया गया है, जबकि 7 को सील किया जा चुका है।