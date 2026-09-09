9 सितंबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

नई दिल्ली

BRICS समिट से पहले दिल्ली एयरपोर्ट पर बढ़ेगी अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की क्षमता, टर्मिनल-3 का पियर C होगा चालू

BRICS Summit 2026; BRICS समिट से पहले दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल-3 की अंतरराष्ट्रीय यात्री क्षमता बढ़ाई जा रही है। पियर C को 9 सितंबर से अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा।
2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Imran Ansari

Sep 09, 2026

Delhi Airport Terminal 3

BRICS समिट से पहले दिल्ली एयरपोर्ट पर बढ़ेगी अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की क्षमता, फोटो सोर्स- IANS

BRICS Summit Delhi IGI Airport: आगामी 18वें BRICS शिखर सम्मेलन को देखते हुए दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर अंतरराष्ट्रीय यात्रियों और उड़ानों की बढ़ती संख्या को संभालने के लिए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (DIAL) टर्मिनल-3 की अंतरराष्ट्रीय यात्री क्षमता बढ़ा रहा है।

तैयारी के तहत टर्मिनल-3 के पियर C को 9 सितंबर की रात से चरणबद्ध तरीके से अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए चालू किया जाएगा। इसके लिए जरूरी सुरक्षा और परिचालन जांच पूरी कर ली गई है। 10 सितंबर की शाम से पियर C पर अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के आगमन और प्रस्थान दोनों को संभालने की योजना है।

पियर C के पूरी तरह परिचालन में आने के बाद टर्मिनल-3 की अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को संभालने की सालाना क्षमता 50 फीसदी बढ़कर 31 मिलियन यात्री प्रति वर्ष (MPPA) हो जाएगी। इससे BRICS सम्मेलन के दौरान बढ़ने वाले अंतरराष्ट्रीय हवाई यातायात को संभालने में एयरपोर्ट को अतिरिक्त क्षमता और लचीलापन मिलेगा।

सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर तैयारी

DIAL ने सम्मेलन को लेकर व्यापक तैयारी योजना बनाई है। इसके तहत CISF, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी (BCAS), एयरलाइंस, ग्राउंड-हैंडलिंग एजेंसियों, इमिग्रेशन, कस्टम्स और एयरपोर्ट से जुड़े अन्य प्रमुख पक्षों के साथ समन्वय किया जा रहा है। DIAL के CEO प्रदीप पाणिकर ने कहा कि दिल्ली एयरपोर्ट BRICS सम्मेलन के लिए राजधानी पहुंचने वाले नेताओं, गणमान्य लोगों और अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडलों के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि बढ़ते अंतरराष्ट्रीय यातायात को सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से संभालने के लिए सभी संबंधित एजेंसियों के साथ मिलकर व्यापक तैयारियां की गई हैं।

उन्होंने कहा कि पियर C का अंतरराष्ट्रीय परिचालन शुरू होने से टर्मिनल-3 की अंतरराष्ट्रीय यात्री संभालने की क्षमता और मजबूत होगी। इससे एयरपोर्ट को सम्मेलन के दौरान अतिरिक्त अंतरराष्ट्रीय यातायात को संभालने में मदद मिलेगी।

11 से 13 सितंबर तक होगा BRICS सम्मेलन

18वां BRICS लीडर्स समिट 11 से 13 सितंबर तक नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। इसका मुख्य आयोजन स्थल भारत मंडपम होगा। सम्मेलन में BRICS सदस्य और साझेदार देशों के नेता और वरिष्ठ प्रतिनिधिमंडल शामिल होने की उम्मीद है। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख और कारोबारी प्रतिनिधि भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं।

DIAL के मुताबिक, टर्मिनल-3 में पियर C को अंतरराष्ट्रीय परिचालन के लिए तैयार करने से एयरपोर्ट की क्षमता बढ़ने के साथ-साथ अगली पीढ़ी के बड़े और वाइड-बॉडी विमानों को संभालने की क्षमता भी बेहतर होगी। सम्मेलन के दौरान यात्रियों की आवाजाही सुचारू बनाए रखने के लिए सभी संबंधित एजेंसियों के साथ अतिरिक्त समन्वय व्यवस्था भी लागू की गई है।

BRICS Summit: ब्रिक्स समिट को लेकर दिल्ली में कड़े ट्रैफिक इंतजाम, 22 डायवर्जन पॉइंट पर बदले जाएंगे रास्ते, एडवाइजरी जल्द

ये भी पढ़ें
Delhi BRICS Summit

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Delhi News

Updated on:

09 Sept 2026 01:05 pm

Published on:

09 Sept 2026 01:05 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / BRICS समिट से पहले दिल्ली एयरपोर्ट पर बढ़ेगी अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की क्षमता, टर्मिनल-3 का पियर C होगा चालू

पत्रिका लाइव अपडेट

राजस्थान निकाय चुनाव 2026: कहीं EVM खराब, कहीं बूथ पर लड़ाई तो कहीं फर्जी मतदान की शिकायत

Rajasthan Nikay Chunav Live
जयपुर

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

दिल्ली के ओखला में ऑक्सीजन सिलेंडर में धमाका, 1 की मौत और 4 घायल

Oxygen Cylinder Blast
नई दिल्ली

दिल्ली में मणिपुरी संगीतकार की मौत की रात क्या हुआ था? FIR में बेटे ने बताई हमले की पूरी कहानी

Chongtham Vikram Singh
नई दिल्ली

सत्य निकेतन हादसे में एक और गिरफ्तारी, PG ऑपरेटर सुधांशु पकड़ा गया; दूसरा संचालक फरार

Sudhanshu PG operator arrested
राष्ट्रीय

सत्य निकेतन हादसे के बाद MCD का बड़ा एक्शन, 51 जर्जर इमारतें रडार पर; 27 पर आज से चलेगा बुलडोजर

Delhi MCD Action
नई दिल्ली

वोटर लिस्ट पर बढ़ा विवाद, राघव चड्ढा बोले- केजरीवाल के सपनों में आता हूं, AAP ने पूछा- 747वें नंबर पर नाम कैसे आया

rajinder nagar voter list, eci rules, voter registration process
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.