BRICS समिट से पहले दिल्ली एयरपोर्ट पर बढ़ेगी अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की क्षमता, टर्मिनल-3 का पियर C होगा चालू

DIAL ने सम्मेलन को लेकर व्यापक तैयारी योजना बनाई है। इसके तहत CISF, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी (BCAS), एयरलाइंस, ग्राउंड-हैंडलिंग एजेंसियों, इमिग्रेशन, कस्टम्स और एयरपोर्ट से जुड़े अन्य प्रमुख पक्षों के साथ समन्वय किया जा रहा है। DIAL के CEO प्रदीप पाणिकर ने कहा कि दिल्ली एयरपोर्ट BRICS सम्मेलन के लिए राजधानी पहुंचने वाले नेताओं, गणमान्य लोगों और अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडलों के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि बढ़ते अंतरराष्ट्रीय यातायात को सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से संभालने के लिए सभी संबंधित एजेंसियों के साथ मिलकर व्यापक तैयारियां की गई हैं।