BRICS समिट से पहले दिल्ली एयरपोर्ट पर बढ़ेगी अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की क्षमता, टर्मिनल-3 का पियर C होगा चालू

BRICS समिट से पहले दिल्ली एयरपोर्ट पर बढ़ेगी अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की क्षमता, फोटो सोर्स- IANS
BRICS Summit Delhi IGI Airport: आगामी 18वें BRICS शिखर सम्मेलन को देखते हुए दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर अंतरराष्ट्रीय यात्रियों और उड़ानों की बढ़ती संख्या को संभालने के लिए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (DIAL) टर्मिनल-3 की अंतरराष्ट्रीय यात्री क्षमता बढ़ा रहा है।
तैयारी के तहत टर्मिनल-3 के पियर C को 9 सितंबर की रात से चरणबद्ध तरीके से अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए चालू किया जाएगा। इसके लिए जरूरी सुरक्षा और परिचालन जांच पूरी कर ली गई है। 10 सितंबर की शाम से पियर C पर अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के आगमन और प्रस्थान दोनों को संभालने की योजना है।
पियर C के पूरी तरह परिचालन में आने के बाद टर्मिनल-3 की अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को संभालने की सालाना क्षमता 50 फीसदी बढ़कर 31 मिलियन यात्री प्रति वर्ष (MPPA) हो जाएगी। इससे BRICS सम्मेलन के दौरान बढ़ने वाले अंतरराष्ट्रीय हवाई यातायात को संभालने में एयरपोर्ट को अतिरिक्त क्षमता और लचीलापन मिलेगा।
DIAL ने सम्मेलन को लेकर व्यापक तैयारी योजना बनाई है। इसके तहत CISF, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी (BCAS), एयरलाइंस, ग्राउंड-हैंडलिंग एजेंसियों, इमिग्रेशन, कस्टम्स और एयरपोर्ट से जुड़े अन्य प्रमुख पक्षों के साथ समन्वय किया जा रहा है। DIAL के CEO प्रदीप पाणिकर ने कहा कि दिल्ली एयरपोर्ट BRICS सम्मेलन के लिए राजधानी पहुंचने वाले नेताओं, गणमान्य लोगों और अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडलों के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि बढ़ते अंतरराष्ट्रीय यातायात को सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से संभालने के लिए सभी संबंधित एजेंसियों के साथ मिलकर व्यापक तैयारियां की गई हैं।
उन्होंने कहा कि पियर C का अंतरराष्ट्रीय परिचालन शुरू होने से टर्मिनल-3 की अंतरराष्ट्रीय यात्री संभालने की क्षमता और मजबूत होगी। इससे एयरपोर्ट को सम्मेलन के दौरान अतिरिक्त अंतरराष्ट्रीय यातायात को संभालने में मदद मिलेगी।
18वां BRICS लीडर्स समिट 11 से 13 सितंबर तक नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। इसका मुख्य आयोजन स्थल भारत मंडपम होगा। सम्मेलन में BRICS सदस्य और साझेदार देशों के नेता और वरिष्ठ प्रतिनिधिमंडल शामिल होने की उम्मीद है। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख और कारोबारी प्रतिनिधि भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं।
DIAL के मुताबिक, टर्मिनल-3 में पियर C को अंतरराष्ट्रीय परिचालन के लिए तैयार करने से एयरपोर्ट की क्षमता बढ़ने के साथ-साथ अगली पीढ़ी के बड़े और वाइड-बॉडी विमानों को संभालने की क्षमता भी बेहतर होगी। सम्मेलन के दौरान यात्रियों की आवाजाही सुचारू बनाए रखने के लिए सभी संबंधित एजेंसियों के साथ अतिरिक्त समन्वय व्यवस्था भी लागू की गई है।
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