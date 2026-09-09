दिल्ली में मणिपुरी संगीतकार की मौत की रात क्या हुआ था? FIR में बेटे ने बताई हमले की पूरी कहानी

हमले के बाद याइफाबा अपनी मां जोचिया और पड़ोसी राडो के साथ पिता को टैक्सी से होली फैमिली अस्पताल लेकर गया। रास्ते में विक्रम सिंह ने बेटे को बताया कि जिन लोगों ने उनके साथ मारपीट की, वे सामने वाले ढाबे की तरफ से आए थे। कुछ देर बाद उनकी हालत बिगड़ गई और वह टैक्सी में ही बेहोश हो गए। अस्पताल पहुंचने के बाद इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।