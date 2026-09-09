दिल्ली के लक्ष्मी नगर और पांडव नगर में MCD का बुलडोजर एक्शन, अवैध निर्माण पर कार्रवाई

यह कार्रवाई दिल्ली के सत्य निकेतन बिल्डिंग हादसे के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा दिए गए सख्त निर्देशों के बीच हो रही है। मुख्यमंत्री ने MCD को दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में अवैध निर्माण के खिलाफ व्यापक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ निगम अधिकारियों को कार्रवाई के दौरान मौके पर मौजूद रहने को भी कहा है। इसके अलावा उन्होंने दिल्ली के सभी PG हॉस्टलों का गहन निरीक्षण करने और वहां अवैध निर्माण पाए जाने पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि सभी PG हॉस्टलों की जांच की जाए और नियमों का उल्लंघन मिलने पर सख्त कदम उठाए जाएं।