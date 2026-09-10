Red Fort Blast 2025: लाल किला धमाके में बड़ा खुलासा: NIA ने बताया कैसे हुआ विस्फोट, हादसे की आशंका हुई खारिज

NIA ने इस पूरे नेटवर्क को Ansar Ghazwat-ul-Hind (AGuH) के पुनर्गठन की कोशिश से जोड़ा है। AGuH की स्थापना 2017 में जाकिर राशिद भट उर्फ जाकिर मूसा ने की थी। मूसा की 2019 में मौत के बाद संगठन की गतिविधियां कमजोर पड़ गई थीं। एजेंसी का आरोप है कि आरोपियों ने इसके एक नए अंतरिम ढांचे को खड़ा करने की कोशिश की।