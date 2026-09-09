Election Funding: चंदे के पैसे से भाजपा ने क्या किया? ECI ने जारी किया डाटा, कांग्रेस का भी पूरा ब्योरा सामने आया

BJP के चुनावी खर्च के ब्योरे के मुताबिक, 15 मार्च से 6 मई के बीच पार्टी के केंद्रीय मुख्यालय को 1,472.8 करोड़ रुपये मिले। इसी अवधि में पार्टी के केंद्रीय मुख्यालय का अंतिम बैलेंस बढ़कर 7,627.2 करोड़ रुपये हो गया, जो चुनाव शुरू होने के समय 6,722.6 करोड़ रुपये था। यानी चुनाव अवधि में पार्टी के पास करीब 904.6 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई। साथ ही इसमें केरल और पश्चिम बंगाल चुनावों के लिए BJP के खर्च की रिपोर्ट अभी सार्वजनिक नहीं की गई हैं।