9 सितंबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

Election Funding: चंदे के पैसे से भाजपा ने क्या किया? ECI ने जारी किया डाटा, कांग्रेस का भी पूरा ब्योरा सामने आया

BJP Election Funds: चुनाव आयोग को दिए गए खर्च के ब्योरे के अनुसार, पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के दौरान BJP के केंद्रीय मुख्यालय को करीब 1,473 करोड़ रुपये मिले, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 207 करोड़ रुपये मिले।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Gajanand Prajapat

Sep 09, 2026

ECI News

भारतीय चुनाव आयोग। (फोटो-IANS)

BJP Congress Party Funds: पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टियों को होने वाली कमाई की जानकारी भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने जारी कर दी है। भारतीय जनता पार्टी (BJP) द्वारा चुनाव आयोंग को दिए गए खर्च ब्योरे के मुताबिक, उसको केंद्रीय मुख्यालय में करीब 1,473 करोड़ रुपये का चंदा मिला है। यह रकम कांग्रेस की केंद्रीय और पांच राज्यों की इकाइयों को मिली करीब 207 करोड़ रुपये की कुल राशि से सात गुना से भी ज्यादा है।

BJP के पास चुनाव के दौरान बढ़ी रकम

BJP के चुनावी खर्च के ब्योरे के मुताबिक, 15 मार्च से 6 मई के बीच पार्टी के केंद्रीय मुख्यालय को 1,472.8 करोड़ रुपये मिले। इसी अवधि में पार्टी के केंद्रीय मुख्यालय का अंतिम बैलेंस बढ़कर 7,627.2 करोड़ रुपये हो गया, जो चुनाव शुरू होने के समय 6,722.6 करोड़ रुपये था। यानी चुनाव अवधि में पार्टी के पास करीब 904.6 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई। साथ ही इसमें केरल और पश्चिम बंगाल चुनावों के लिए BJP के खर्च की रिपोर्ट अभी सार्वजनिक नहीं की गई हैं।

कांग्रेस की आर्थिक स्थिति में आई कमी

वही, कांग्रेस की आर्थिक स्थिति में कमी देखने को मिली। कांग्रेस ने ECI को असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी की राज्य इकाइयों को मिलाकर खर्च की एक संयुक्त रिपोर्ट सौंपी। इसमें कुल कमाई 207.17 करोड़ रुपये बताई हैं। वहीं, इस दौरान पार्टी का कुल खर्च 248.55 करोड़ रुपये रहा। यानी चुनाव के दौरान मिले चंदा से ज्यादा खर्च हो गया। चुनाव की शुरुआत में कांग्रेस के पास करीब 169.06 करोड़ रुपये थे, जो बाद में घटकर करीब 103.2 करोड़ रुपये रह गए।

BJP ने प्रचार पर खर्च किए करोड़ों रुपये

इस जानकारी के मुताबिक, BJP ने असम, तमिलनाडु और पुडुचेरी में करीब 159.7 करोड़ रुपये खर्च किए। इसमें लगभग 130.4 करोड़ रुपये सामान्य पार्टी प्रचार पर खर्च हुए, जबकि बाकी रकम उम्मीदवारों और उनसे जुड़े खर्चों पर लगाई गई। असम में BJP ने सबसे ज्यादा 96.27 करोड़ रुपये खर्च किए। इसमें 76.73 करोड़ रुपये प्रचार पर और 19.54 करोड़ रुपये उम्मीदवारों पर खर्च हुए। तमिलनाडु में पार्टी ने 51.56 करोड़ और पुडुचेरी में 11.90 करोड़ रुपये खर्च किए।

कांग्रेस ने कहां खर्च किए पैसे?

कांग्रेस ने पांचों राज्यों में सामान्य पार्टी प्रचार पर 143 करोड़ रुपये और उम्मीदवारों पर 105.55 करोड़ रुपये खर्च किए। केरल में पार्टी का प्रचार खर्च सबसे ज्यादा 59.28 करोड़ रुपये रहा, जबकि असम में यह 22.62 करोड़ रुपये था।

नागांव उपचुनाव से पहले BJP में शामिल हुए पूर्व DC देबाशीष शर्मा, कांग्रेस ने उठाए सवाल

ये भी पढ़ें
Debashish Sharma IAS controversy

खबर शेयर करें:

Updated on:

09 Sept 2026 09:47 pm

Published on:

09 Sept 2026 09:47 pm

Hindi News / National News / Election Funding: चंदे के पैसे से भाजपा ने क्या किया? ECI ने जारी किया डाटा, कांग्रेस का भी पूरा ब्योरा सामने आया

पत्रिका लाइव अपडेट

राजस्थान निकाय चुनाव 2026: कहीं EVM खराब, कहीं बूथ पर लड़ाई तो कहीं फर्जी मतदान की शिकायत

Rajasthan Nikay Chunav Live
जयपुर

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

तेलंगाना BJP अध्यक्ष ने राहुल गांधी को इटैलियन में लिखी चिट्ठी, बोले- आपकी मातृभाषा में लिखा है, शायद अब समझ आ जाए

N Ramchander Rao letter to Rahul Gandhi on Telangana Fee Reimbursement
हैदराबाद तेलंगाना

Crime News: 300 से ज्यादा लोगों पर हुआ केस, बंधक युवक को छुड़ाने पहुंची पुलिस पर किया पथराव, SHO समेत 3 पुलिसकर्मी घायल

Attack on Jharkhand Police
राष्ट्रीय

चुनाव बाद हिंसा पर मानवाधिकार आयोग पहुंची TMC, कुणाल घोष बोले- BJP के अत्याचार से हमारे हजारों कार्यकर्ता बेघर

TMC leader Kunal Ghosh
राष्ट्रीय

Tamil Nadu Politics: विजय के गठबंधन को मिला नया नाम, ‘सेक्युलर सोशल जस्टिस विक्ट्री अलायंस’ का हुआ ऐलान

Tamil Nadu politics News
राष्ट्रीय

Indira Gandhi: बचपन से ही उठानी पड़ी थीं बड़ी जिम्मेदारियां, ऑक्सफोर्ड की डिग्री भी रह गई थी अधूरी

Indira Gandhi News
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.