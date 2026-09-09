नागांव उपचुनाव से पहले BJP में शामिल हुए पूर्व DC देबाशीष शर्मा, कांग्रेस ने उठाए सवाल

Debashish Sharma joins BJP: असम में नागांव लोकसभा सीट पर 6 अक्टूबर को होने वाले उपचुनाव से पहले राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। नागांव के पूर्व जिला आयुक्त (DC) देबाशीष शर्मा बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इसके बाद चुनावी निष्पक्षता और प्रशानिक भूमिका को लेकर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। इस मामले में कांग्रेस ने चुनाव आयोग का रुख किया है।