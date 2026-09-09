तेलंगाना BJP अध्यक्ष ने राहुल गांधी को इटैलियन में लिखी चिट्ठी, बोले- आपकी मातृभाषा में लिखा है, शायद अब समझ आ जाए

राज्य प्रशासन पर बर्बरता का आरोप लगाते हुए रामचंद्र राव ने कहा कि पार्टी पिछले 10 दिनों से छात्रों के अधिकारों के लिए लगातार आंदोलन कर रही है। इस दौरान उन्हें खुद चार बार गिरफ्तार किया गया। विरोध कर रहे छात्रों और कार्यकर्ताओं को पुलिस लाठीचार्ज के कारण गंभीर चोटें आईं और कई घायल अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। उन्होंने कहा कि सरकार छात्रों की शिक्षा और करियर की संभावनाओं के प्रति पूरी तरह उदासीन बनी हुई है।