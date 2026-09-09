तेलंगाना BJP अध्यक्ष ने राहुल गांधी को इटैलियन में लिखी चिट्ठी, बोले- आपकी मातृभाषा में लिखा है, शायद अब समझ आ जाए

तेलंगाना भाजपा के अध्यक्ष और राहुल गांधी (फोटो- फेसबुक NRRBJP/rahul gandhi)
Telangana Fee Reimbursement: तेलंगाना में कॉलेज के छात्रों की फीस रिइम्बर्समेंट की बकाया रकम को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच राजनीतिक टकराव बढ़ गया है। तेलंगाना बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष एन. रामचंद्र राव ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को इटैलियन भाषा में एक पत्र लिखकर राज्य की कांग्रेस सरकार और पार्टी नेतृत्व पर सियासी तंज कसा है।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पत्र शेयर करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने लिखा कि बार-बार भूख हड़ताल, छात्रों पर लाठीचार्ज, गिरफ्तारी और मुख्यमंत्री को पत्र भेजे जाने के बाद भी तेलंगाना के छात्रों की 'गूंज' न तो राहुल गांधी तक पहुंची और न ही उनकी सरकार तक, इसलिए उन्होंने राहुल गांधी को उनकी 'मातृभाषा' में पत्र लिखने का फैसला किया।
न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष एन. रामचंद्र राव ने बताया कि राज्य में लगभग 40 लाख छात्रों के लिए कुल 15,000 करोड़ रुपये का फीस रिइम्बर्समेंट बकाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि जहां पिछली BRS सरकार के कार्यकाल में बकाया राशि लगभग 5000 करोड़ था, वहीं मौजूदा कांग्रेस सरकार में यह आंकड़ा बढ़कर 15,000 करोड़ हो गया है।
रामचंद्र राव ने कहा कि छात्रों की मौजूदा दुर्दशा के लिए दोनों सरकारें समान रूप से जिम्मेदार हैं। रामचंद्र राव के अनुसार, जब 8 लाख छात्रों के हस्ताक्षरों के साथ मुख्यमंत्री से मुलाकात की मांग की गई, तो छात्रों और ABVP कार्यकर्ताओं को अपॉइंटमेंट देने के बजाय उन पर लाठीचार्ज किया गया, वे घायल हुए और उन्हें जेल में डाल दिया गया।
राज्य प्रशासन पर बर्बरता का आरोप लगाते हुए रामचंद्र राव ने कहा कि पार्टी पिछले 10 दिनों से छात्रों के अधिकारों के लिए लगातार आंदोलन कर रही है। इस दौरान उन्हें खुद चार बार गिरफ्तार किया गया। विरोध कर रहे छात्रों और कार्यकर्ताओं को पुलिस लाठीचार्ज के कारण गंभीर चोटें आईं और कई घायल अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। उन्होंने कहा कि सरकार छात्रों की शिक्षा और करियर की संभावनाओं के प्रति पूरी तरह उदासीन बनी हुई है।
रामचंद्र राव ने कहा कि कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के दौरान छात्रों के फीस रिइम्बर्समेंट का वादा किया था, लेकिन सत्ता में आते ही वह यह वादा भूल गई। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी देश भर में छात्रों से जुड़ने का दिखावा करते हुए घूमते हैं, लेकिन असल में वे उन्हें गुमराह कर रहे हैं।
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने तंज कसते हुए कहा कि उन्होंने पहले भी इस मुद्दे पर राहुल गांधी को अंग्रेजी में पत्र भेजा था, लेकिन शायद वे उन्हें समझ नहीं पाए। इसलिए, इस बार उन्होंने इटैलियन भाषा में पत्र भेजा है ताकि राहुल गांधी उसे आसानी से पढ़ और समझ सकें और फिर तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी को परेशान छात्रों को न्याय दिलाने की सलाह दे सकें।
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