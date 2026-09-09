9 सितंबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

हैदराबाद तेलंगाना

तेलंगाना BJP अध्यक्ष ने राहुल गांधी को इटैलियन में लिखी चिट्ठी, बोले- आपकी मातृभाषा में लिखा है, शायद अब समझ आ जाए

Telangana Politics: तेलंगाना में छात्रों की फीस रिइम्बर्समेंट के मुद्दे पर BJP और कांग्रेस सरकार के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। BJP के प्रदेश अध्यक्ष एन रामचंदर राव ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को इटैलियन भाषा में पत्र लिखकर मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को फीस बकाया जारी करने की सलाह देने की अपील की है।
2 min read
Google source verification

हैदराबाद तेलंगाना

image

Anand Shekhar

Sep 09, 2026

N Ramchander Rao letter to Rahul Gandhi on Telangana Fee Reimbursement

तेलंगाना भाजपा के अध्यक्ष और राहुल गांधी (फोटो- फेसबुक NRRBJP/rahul gandhi)

Telangana Fee Reimbursement: तेलंगाना में कॉलेज के छात्रों की फीस रिइम्बर्समेंट की बकाया रकम को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच राजनीतिक टकराव बढ़ गया है। तेलंगाना बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष एन. रामचंद्र राव ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को इटैलियन भाषा में एक पत्र लिखकर राज्य की कांग्रेस सरकार और पार्टी नेतृत्व पर सियासी तंज कसा है।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पत्र शेयर करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने लिखा कि बार-बार भूख हड़ताल, छात्रों पर लाठीचार्ज, गिरफ्तारी और मुख्यमंत्री को पत्र भेजे जाने के बाद भी तेलंगाना के छात्रों की 'गूंज' न तो राहुल गांधी तक पहुंची और न ही उनकी सरकार तक, इसलिए उन्होंने राहुल गांधी को उनकी 'मातृभाषा' में पत्र लिखने का फैसला किया।

15 हजार करोड़ का बकाया, 40 लाख छात्रों का भविष्य अंधकार में: रामचन्द्र राव

न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष एन. रामचंद्र राव ने बताया कि राज्य में लगभग 40 लाख छात्रों के लिए कुल 15,000 करोड़ रुपये का फीस रिइम्बर्समेंट बकाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि जहां पिछली BRS सरकार के कार्यकाल में बकाया राशि लगभग 5000 करोड़ था, वहीं मौजूदा कांग्रेस सरकार में यह आंकड़ा बढ़कर 15,000 करोड़ हो गया है।

रामचंद्र राव ने कहा कि छात्रों की मौजूदा दुर्दशा के लिए दोनों सरकारें समान रूप से जिम्मेदार हैं। रामचंद्र राव के अनुसार, जब 8 लाख छात्रों के हस्ताक्षरों के साथ मुख्यमंत्री से मुलाकात की मांग की गई, तो छात्रों और ABVP कार्यकर्ताओं को अपॉइंटमेंट देने के बजाय उन पर लाठीचार्ज किया गया, वे घायल हुए और उन्हें जेल में डाल दिया गया।

10 दिनों में चार बार हुई गिरफ्तारी

राज्य प्रशासन पर बर्बरता का आरोप लगाते हुए रामचंद्र राव ने कहा कि पार्टी पिछले 10 दिनों से छात्रों के अधिकारों के लिए लगातार आंदोलन कर रही है। इस दौरान उन्हें खुद चार बार गिरफ्तार किया गया। विरोध कर रहे छात्रों और कार्यकर्ताओं को पुलिस लाठीचार्ज के कारण गंभीर चोटें आईं और कई घायल अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। उन्होंने कहा कि सरकार छात्रों की शिक्षा और करियर की संभावनाओं के प्रति पूरी तरह उदासीन बनी हुई है।

पहले अंग्रेजी में लिखा था, शायद समझ नहीं आया : भाजपा प्रदेश अध्यक्ष

रामचंद्र राव ने कहा कि कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के दौरान छात्रों के फीस रिइम्बर्समेंट का वादा किया था, लेकिन सत्ता में आते ही वह यह वादा भूल गई। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी देश भर में छात्रों से जुड़ने का दिखावा करते हुए घूमते हैं, लेकिन असल में वे उन्हें गुमराह कर रहे हैं।

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने तंज कसते हुए कहा कि उन्होंने पहले भी इस मुद्दे पर राहुल गांधी को अंग्रेजी में पत्र भेजा था, लेकिन शायद वे उन्हें समझ नहीं पाए। इसलिए, इस बार उन्होंने इटैलियन भाषा में पत्र भेजा है ताकि राहुल गांधी उसे आसानी से पढ़ और समझ सकें और फिर तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी को परेशान छात्रों को न्याय दिलाने की सलाह दे सकें।

नागा साधुओं संग सीएम शुभेन्दु अधिकारी की ‘गेरुआ सम्मान यात्रा’, बोले- ये विवेकानंद की धरती, भगवा का अपमान बर्दाश्त नहीं

ये भी पढ़ें
Gerua Samman Yatra

खबर शेयर करें:

Updated on:

09 Sept 2026 09:40 pm

Published on:

09 Sept 2026 09:40 pm

Hindi News / Telangana / Hyderabad Telangana / तेलंगाना BJP अध्यक्ष ने राहुल गांधी को इटैलियन में लिखी चिट्ठी, बोले- आपकी मातृभाषा में लिखा है, शायद अब समझ आ जाए

पत्रिका लाइव अपडेट

राजस्थान निकाय चुनाव 2026: कहीं EVM खराब, कहीं बूथ पर लड़ाई तो कहीं फर्जी मतदान की शिकायत

Rajasthan Nikay Chunav Live
जयपुर

बड़ी खबरें

View All

हैदराबाद तेलंगाना

तेलंगाना

ट्रेंडिंग

तेलंगाना विधानसभा में काम के दौरान IAS नवीन मित्तल के PS को आया हार्ट अटैक, मंत्री खुद देते रहे CPR फिर भी नहीं बची जान

Telangana Assembly, IAS Naveen Mittal
समाचार

Telangana Assembly: विधानसभा विवाद के बाद BRS नेताओं पर केस, KTR-हरीश राव समेत कई पर FIR; टाटा मधु गिरफ्तार

Telangana Assembly
हैदराबाद तेलंगाना

तेलंगाना विधानसभा में हंगामा, विरोध कर रही BRS विधायक के बाल खींचे, KTR समेत कई नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया

Telangana Assembly Monsoon Session News
राष्ट्रीय

KCR Congress Controversy: ’10 साल सत्ता में रहे, दलित CM नहीं बनाया’, केसीआर पर कांग्रेस का सीधा वार

KCR News
हैदराबाद तेलंगाना

न भ्रष्टाचार किया, न सफाई का मौका मिला- तेलंगाना कैबिनेट से हटाए जाने पर कोंडा सुरेखा का पलटवार

Konda Surekha Controversy
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.