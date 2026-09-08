Telangana Assembly: विधानसभा विवाद के बाद BRS नेताओं पर केस, KTR-हरीश राव समेत कई पर FIR; टाटा मधु गिरफ्तार

BRS News: तेलंगाना विधानसभा में हुए विवाद के बाद BRS नेताओं की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हैदराबाद पुलिस ने पार्टी के कई बड़े नेताओं के खिलाफ केस दर्ज किया है। इनमें KTR यानी केटी रामा राव, टी. हरीश राव, गंगुला कमलाकर, डी. सुधीर रेड्डी और पाडी कौशिक रेड्डी समेत कई नेता शामिल हैं। वहीं, BRS MLC टी. मधुसूदन राव उर्फ टाटा मधु को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।