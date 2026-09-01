तेलंगाना के सिकंदराबाद कैंटोनमेंट में बड़ी सेंध, 4 AK-47 समेत 11 हथियार चोरी; अंदर के शख्स पर शक

AK-47 Theft Case:तेलंगाना के सिकंदराबाद कैंटोनमेंट से एक साथ 11 हथियार चोरी होने का मामला सामने आया है। चोरी हुए हथियारों में चार AK-47 राइफल, छह पिस्टल और एक INSAS राइफल शामिल हैं। घटना के बाद सेना और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में आशंका जताई जा रही है कि इस वारदात में किसी ऐसे व्यक्ति का हाथ हो सकता है, जिसे कैंटोनमेंट के अंदर की व्यवस्था और सुरक्षा के बारे में जानकारी थी।