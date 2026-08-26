Hijab Controversy: हिजाब और UCC पर ओवैसी का हमला, बोले- ‘सिर पर हिजाब है, दिमाग पर नहीं’; HC के फैसले पर जताई नाराजगी

देश प्रेम और अधिकार पर बोलते हुए ओवैसी ने कहा कि भारतीय मुसलमान अपने देश से सच्चा प्यार करते हैं और इसकी तरक्की में हमेशा साथ देंगे। साथ ही, उन्होंने संविधान से मिले अपने अधिकारों को बचाने की बात भी कही। उनके इस बयान के बाद UCC (समान नागरिक संहिता) और हिजाब के मुद्दे पर राजनीति एक बार फिर तेज हो गई है। आने वाले दिनों में इस पर और नेताओं के बयान आ सकते हैं।