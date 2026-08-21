क्या केंद्र सरकार ने राजनीतिक आधार पर तेलंगाना CM को अमेरिका जाने से रोका? रेवंत रेड्डी ने किया बड़ा दावा

Revanth Reddy US visit denied: तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को केंद्र सरकार ने अमेरिका जाने की अनुमति नहीं दी। इस संबंध में मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से बताया गया कि अब वह बोस्टन जाने के बजाय 23 अगस्त को लंदन से हैदराबाद लौटेंगे। मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आधिकारिक ‘तेलंगाना राइजिंग’ प्रतिनिधिमंडल का अमेरिका दौरा विदेश मंत्रालय से अनुमति नहीं मिलने के कारण रद्द करना पड़ा है।