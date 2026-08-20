हैदराबाद: फोन पर बोला सिर्फ ‘बाबू’…और खुल गया हत्या का राज, 16 साल के दो छात्रों को पकड़ा

हैदराबाद। तेलंगाना के नलगोंडा जिले में स्कूल प्रिंसिपल रूपा रेड्डी की हत्या के मामले ने पुलिस ने 16 साल के दो छात्रों को पकड़ा है। पुलिस के मुताबिक हत्या से कुछ देर पहले प्रिंसिपल अपनी मौसी से फोन पर बात कर रही थीं। बातचीत के दौरान उन्होंने 'बाबू' शब्द का इस्तेमाल किया था। तेलंगाना में यह शब्द लड़कों या युवाओं के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बातचीत खत्म होने के तुरंत बाद उनका फोन बंद हो गया। यही 'बाबू' शब्द पुलिस के लिए अहम सुराग बन गया।