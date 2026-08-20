Gen Z Tourist Kargil Video: Kargil में चेकपोस्ट पर क्यों भड़की महिला? ‘Gen-Z’ वाला बयान वायरल, सेना के पूर्व अफसर भी बोले

Kargil Checkpost Viral Video: लद्दाख के संवेदनशील जोजिला-गुमरी मार्ग पर ट्रैफिक रोके जाने को लेकर एक महिला पर्यटक का सुरक्षाकर्मियों से तीखा विवाद अब सोशल मीडिया की बहस बन चुका है। वायरल वीडियो में महिला खुद को ‘Gen-Z’ बताते हुए प्रतिबंधों पर सवाल उठाती दिखाई देती है। मामला सिर्फ एक पर्यटक की नाराजगी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने सुरक्षा व्यवस्था, वीआईपी मूवमेंट, सीमावर्ती इलाकों में नागरिकों की जिम्मेदारी और जवानों के सम्मान को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।