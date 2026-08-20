India Pakistan Tensions: इस्लामाबाद के बाद दिल्ली में भी हुआ एक्शन! पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर से भारत ने हटाए बैरिकेड्स-बोलार्ड

Pakistan High Commission Delhi: नई दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर सुरक्षा व्यवस्था में किया गया बदलाव भारत-पाकिस्तान के बीच जारी कूटनीतिक तनाव के बीच खासा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने मिशन के बाहरी हिस्से में लगाए गए ट्रैफिक बोलार्ड और बैरिकेड्स हटा दिए हैं। यह कदम ऐसे समय उठाया गया है, जब कुछ दिन पहले इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के बाहर लगे पार्किंग पोल हटाए गए थे। दोनों घटनाओं को जोड़कर देखा जा रहा है।