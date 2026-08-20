20 अगस्त 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

वैवाहिक विवाद में बच्चे का हो सकता है DNA टेस्ट, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

Supreme Court ruling on DNA test for paternity: सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए साफ किया कि वैवाहिक विवादों में कुछ विशेष परिस्थितियों में डीएनए टेस्ट कराया जा सकता है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Aug 20, 2026

DNA test for adultery in divorce cases

सुप्रीम कोर्ट (Photo - ANI)

Paternity test in matrimonial disputes India: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को वैवाहिक विवाद से जुड़े एक अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि कुछ परिस्थितियों में विवाह के दौरान जन्मे बच्चे का पितृत्व (Paternity) जांचने के लिए DNA टेस्ट कराया जा सकता है। अदालत ने यह फैसला उस मामले में दिया, जिसमें पति ने पत्नी के कथित चरित्रहीन होने का आरोप लगाते हुए तलाक की मांग की थी और दावा किया था कि वह बच्चे का जैविक पिता नहीं है।

महिला की याचिका खारिज

जस्टिस एम. एम. सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की पीठ ने महिला की याचिका खारिज कर दी। महिला ने बच्चे के पितृत्व परीक्षण का विरोध किया था। उसने कहा कि किसी को जबरन DNA टेस्ट के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। महिला ने मांग की कि उसके पति की तलाक याचिका पर बिना DNA टेस्ट के फैसला किया जाए।

आप वफादार तो टेस्ट का विरोध क्यों?

वैवाहिक विवाद मामले में कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पूछा कि अगर आप वफादार हैं, तो फिर टेस्ट का विरोध क्यों करना चाहिए? पुणे की फैमिली कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेशों को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा। पति द्वारा शुरू की गई तलाक की कार्यवाही के दौरान पुणे की फैमिली कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट ने डीएनए टेस्ट कराने का निर्देश दिया था। पति ने दावा किया था कि पत्नी पर लगाए गए कथित चरित्रहीनता के आरोप को साबित करने के लिए डीएनए टेस्ट जरूरी है।

पति ने निजी तौर पर कराया था डीएनए टेस्ट

पति द्वारा निजी तौर पर डीएनए टेस्ट कराया गया था। इस रिपोर्ट में सामने आया था कि वह बच्चे का जैविक पिता नहीं है। इसके बाद पति ने यह रिपोर्ट कोर्ट में पेश करते हुए तलाक की याचिका दायर की। उसने अपने आरोपों को साबित करने के लिए कोर्ट के निर्देश पर डीएनए टेस्ट कराने की मांग की।

बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने आदेश में क्या कहा था?

बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि पति ने हैदराबाद की एक लैब में DNA टेस्ट कराया था। रिपोर्ट में बताया गया कि पति के बच्चे का जैविक पिता होने की संभावना शून्य है। कोर्ट ने कहा कि यह रिपोर्ट DNA टेस्ट कराने के लिए पर्याप्त आधार है। हाई कोर्ट ने माना कि इस मामले में DNA टेस्ट जरूरी है। पति ने तलाक की याचिका में पत्नी पर बेवफाई का आरोप लगाया है। DNA टेस्ट से यह पता चल सकता है कि बच्चा पति का जैविक बेटा है या नहीं। कोर्ट ने कहा कि इन आरोपों को साबित करने के लिए DNA रिपोर्ट अहम सबूत हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने अब हाई कोर्ट के इस आदेश को बरकरार रखते हुए बच्चे के पितृत्व परीक्षण का रास्ता साफ कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश: जयपुर में यहां सभा, रैली, प्रदर्शनी, मेले पर रोक, हाईकोर्ट का फैसला यथावत

ये भी पढ़ें
जनपथ,अंबेडकर सर्किल,अमरूदों का बाग क्षेत्र में सार्वजनिक कार्यक्रम बैन, पत्रिका फोटो

खबर शेयर करें:

Updated on:

20 Aug 2026 08:24 am

Published on:

20 Aug 2026 08:24 am

Hindi News / National News / वैवाहिक विवाद में बच्चे का हो सकता है DNA टेस्ट, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

UGC NET Retest Date 2026: UGC-NET में तीन विषयों की परीक्षा फिर से, 9-10 सितंबर को होगा री-एग्जाम; NTA ने बताई वजह

UGC NET 2026 Retest
राष्ट्रीय

Vande Mataram पर फिर आमने-सामने BJP-कांग्रेस, नितिन नबीन बोले- ‘कांग्रेस आज की मुस्लिम लीग’

Vande Mataram controversy
राष्ट्रीय

DRDO का बड़ा दांव, मिसाइल बनाने में जुड़ेंगी निजी कंपनियां

DRDO
राष्ट्रीय

सुप्रीम कोर्ट का आदेश – ट्रिब्यूनल को वरिष्ठ नागरिकों की संपत्ति से उसके बच्चों को निकालने का आदेश देने का हक

Supreme Court
राष्ट्रीय

उद्घाटन से पहले हाईवे की होगी ‘अग्निपरीक्षा’, 2-3 महीने बिना टोल टैक्स दौड़ेंगे वाहन

Highway
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.