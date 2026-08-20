UGC NET Retest Date 2026: UGC-NET में तीन विषयों की परीक्षा फिर से, 9-10 सितंबर को होगा री-एग्जाम; NTA ने बताई वजह

UGC NET September 2026 Exam: UGC-NET जून 2026 की परीक्षा में सामने आई सवालों की गड़बड़ियों ने अब परीक्षा एजेंसी को दोबारा परीक्षा कराने के फैसले तक पहुंचा दिया है। केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया है कि अंग्रेजी, कॉमर्स और समाजशास्त्र के उम्मीदवारों के लिए फिर से परीक्षा आयोजित की जाएगी। यह फैसला उन शिकायतों के बाद आया, जिनमें प्रश्नपत्र की गुणवत्ता, तथ्यात्मक त्रुटियों और अन्य विसंगतियों पर गंभीर सवाल उठाए गए थे।