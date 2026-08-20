सुप्रीम कोर्ट का आदेश – ट्रिब्यूनल को वरिष्ठ नागरिकों की संपत्ति से उसके बच्चों को निकालने का आदेश देने का हक

यह मामला लखनऊ के विकास नगर स्थित मकान मालिक रवि कांत गुप्ता की अपील से जुड़ा है। मामला तब सामने आया जब गुप्ता की 81 वर्षीय माँ को घर छोड़कर वृद्धाश्रम में रहने को मजबूर होना पड़ा। इसके बाद गुप्ता ने 5 जून, 2022 को 2007 के अधिनियम के तहत बेटे को संपत्ति से निकालने के लिए कलेक्टर के समक्ष आवेदन किया। कलेक्टर ने बेटे और पत्नी को संपत्ति का कब्जा गुप्ता को सौंपने का निर्देश दिया। दोनों ने हाईकोर्ट में इसे चुनौती दी। हाईकोर्ट ने पुराने फैसले का हवाला देकर कलेक्टर का आदेश रद्द कर दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जिसने हाईकोर्ट का फैसला पलटते हुए स्पष्ट किया कि वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण और सुरक्षा के लिए ट्रिब्यूनल को संपत्ति से निष्कासन का अधिकार है।