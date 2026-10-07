CEC को हमसे न मिलने का पछतावा होगा: INDIA ब्लॉक सांसदों की रिहाई के बाद पवन खेड़ा का बयान

दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि विपक्ष की लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक CEC कुमार इस्तीफा नहीं दे देते। उन्होंने कहा, यह लड़ाई तो अभी शुरू हुई है। पहले ही दिन, राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरा विपक्ष एकजुट होकर CEC ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग करने के लिए चुनाव आयोग तक मार्च किया। शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगें रखना हमारा संवैधानिक अधिकार है। जिस तरह से राहुल गांधी को रोका गया और हिरासत में लिया गया, वह पूरी तरह से अस्वीकार्य है।