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CEC को हमसे न मिलने का पछतावा होगा: INDIA ब्लॉक सांसदों की रिहाई के बाद पवन खेड़ा का बयान

Congress protest: CEC ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग पर हिरासत से रिहा हुए INDIA ब्लॉक सांसद। पवन खेड़ा बोले, 'मुसीबत तो अभी शुरू हुई है।' पूरी खबर पढ़ें।
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नई दिल्ली

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Anand Prakash Yadav

Oct 07, 2026

Election Commission march

हिरासत से रिहा होते ही पवन खेड़ा की CEC ज्ञानेश कुमार को चेतावनी, Photo Source@ANI

INDIA Bloc Protest: मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए INDIA ब्लॉक के सांसद किंग्सवे कैंप स्थित न्यू पुलिस लाइन्स से रिहा होकर चले गए। रिहाई के बाद कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने चेतावनी दी कि प्रदर्शनकारी विपक्ष से न मिलने के लिए ज्ञानेश कुमार को 'पछतावा' होगा। खेड़ा ने ANI से कहा, मुसीबत तो अभी शुरू हुई है।

इस्तीफे तक नहीं थमेगी लड़ाई

दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि विपक्ष की लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक CEC कुमार इस्तीफा नहीं दे देते। उन्होंने कहा, यह लड़ाई तो अभी शुरू हुई है। पहले ही दिन, राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरा विपक्ष एकजुट होकर CEC ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग करने के लिए चुनाव आयोग तक मार्च किया। शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगें रखना हमारा संवैधानिक अधिकार है। जिस तरह से राहुल गांधी को रोका गया और हिरासत में लिया गया, वह पूरी तरह से अस्वीकार्य है।

अपराधियों जैसा व्यवहार का आरोप

कांग्रेस सांसद अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने आरोप लगाया कि पुलिस ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा सहित सभी सांसदों के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार किया। वडिंग ने कहा, उन्होंने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा सहित सभी सांसदों के साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे हम अपराधी हों।

SIR विवाद के बीच 'लोकतंत्र बचाओ' अभियान

यह विरोध प्रदर्शन विपक्ष द्वारा घोषित लोकतंत्र बचाओ अभियान का हिस्सा है। इसके तहत विपक्षी नेता स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) प्रक्रिया को लेकर चल रहे विवाद के बीच भारत निर्वाचन आयोग के खिलाफ प्रदर्शन और सार्वजनिक कार्यक्रम कर रहे हैं।

निर्वाचन सदन की ओर मार्च, बैरिकेड पर रोका गया

इससे पहले दिन में INDIA ब्लॉक के नेताओं ने नई दिल्ली में चुनाव आयोग मुख्यालय की ओर मार्च किया। विपक्षी सांसदों को बैरिकेड लगाकर निर्वाचन सदन में जाने से रोका गया। इसके बाद लोकसभा में विपक्ष के नेता (LoP) राहुल गांधी, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल समेत कई नेताओं ने चुनाव आयोग के दफ्तर से करीब 100 मीटर दूर आकाशवाणी भवन के पास धरना दिया।

आकाशवाणी भवन से हिरासत में लिए गए नेता

विरोध प्रदर्शन के बाद दिल्ली पुलिस ने आकाशवाणी भवन से राहुल और प्रियंका गांधी समेत कई अन्य नेताओं को हिरासत में ले लिया, जहां वे CEC कुमार के खिलाफ धरना दे रहे थे। हिरासत में लिए गए लोगों में कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा, केसी वेणुगोपाल और अमरिंदर सिंह राजा वडिंग भी शामिल थे। पुलिस ने आकाशवाणी भवन के बाहर कई यूथ कांग्रेस और NSUI नेताओं को भी हिरासत में लिया, जिनमें IYC अध्यक्ष उदय भानु चिब भी शामिल थे।

ECI Protest: करीब 9 घंटे के धरने के बाद राहुल गांधी को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया, प्रियंका गांधी को किया रिहा

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ECI Protest news

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Updated on:

07 Oct 2026 03:31 am

Published on:

07 Oct 2026 03:30 am

Hindi News / National News / CEC को हमसे न मिलने का पछतावा होगा: INDIA ब्लॉक सांसदों की रिहाई के बाद पवन खेड़ा का बयान

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