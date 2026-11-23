वक्फ बोर्ड और वक्फ संपत्तियों के बारे में बात करते हुए रिजिजू ने कहा, "कई लोगों ने वक्फ बोर्ड और वक्फ संशोधन को लेकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश की थी। लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लेकिन मैंने संसद में वादा किया था कि नया वक्फ कानून लागू होने के बाद वक्फ संपत्ति के प्रबंधन में काफी सुधार आएगा और ऐसा ही हुआ। मुझे खुशी है कि आज मैं श्रीनगर में हूं और मुझे यह बताते हुए बहुत ख़ुशी हो रही है कि जम्मू-कश्मीर वक्फ बोर्ड का प्रबंधन और कामकाज भारत में नंबर 1 है। मैं उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं। उनके द्वारा किया गया काम सामान्य लोगों के लिए फायदेमंद होगा।"