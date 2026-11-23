वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने सोमवार को कहा कि राज्य का नाम बदलकर पश्चिम बंग करने संबंधी प्रस्ताव चार दिसंबर से शुरू होने वाले विधानसभा के अगले सत्र में पेश किया जाएगा। सुवेंदु अधिकारी की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया गया। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा पश्चिम बंगाल का नाम बदलकर पश्चिम बंग करने का प्रस्ताव 9 दिसंबर को विधानसभा में पेश किया जाएगा। उन्होंने बताया कि विधानसभा में प्रस्ताव पारित होने के बाद इसे मंजूरी के लिए केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा का शीतकालीन सत्र चार से 14 दिसंबर तक होगा। इससे पहले ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सरकार ने साल 2018 में राज्य का नाम बदलकर बांग्ला करने संबंधी प्रस्ताव विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित किया था।