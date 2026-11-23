शिंदे ने कहा कि नगर परिषद चुनावों में शिवसेना के 63 नगर अध्यक्षों, बड़ी संख्या में उपनगराध्यक्षों और नगरसेवकों की जीत पार्टी के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि बैठक में नगर परिषदों की जरूरतों और समस्याओं को लेकर जो जानकारी सामने आई है, उसे दूर करने के लिए नगर विकास विभाग हरसंभव मदद करेगा। आम लोगों की समस्याओं का मौके पर समाधान करने के लिए शिंदे ने ‘शासन आपल्या दारी’ की तर्ज पर ‘नगर अध्यक्ष आपके द्वार’ अभियान शुरू करने की घोषणा की। इस अभियान के तहत नगर अध्यक्ष घर-घर जाकर नागरिकों की समस्याएं सुनेंगे और उनका समाधान करने का प्रयास करेंगे। उन्होंने नगर अध्यक्षों को निर्देश दिया कि विपक्षी नगरसेवकों के साथ भेदभाव न करें और सभी को साथ लेकर शहर के विकास के काम करें।