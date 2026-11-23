समाजवादी पार्टी - सपा (Samajwadi Party - SP) के वरिष्ठ नेता आज़म खान (Azam Khan) के विवादित बयान पर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन - एआईएमआईएम (All India Majlis-e-Ittehadul Muslimeen - AIMIM) के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान (Waris Pathan) ने निशाना साधा है। पठान ने कहा, "देखिए, जब आज़म खान और उनका परिवार जेल के अंदर था, तो हम उनकी अच्छी सेहत के लिए दुआ करते थे। जब वह बेल पर बाहर आ गए, तो हम चाहते थे कि उनकी सेहत अच्छी रहे। लेकिन बाहर आते ही ऐसा लग रहा है कि किसी ने उन्हें ट्यूटर करके भेजा है कि वह आकर पूरी तरह से जहर उगलने का काम कर रहे हैं। वह झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। पहले उन्होंने दाढ़ी के ऊपर बात कर दी। देखिए, मुसलमान की दाढ़ी उसका अकीदा है, सुन्नत है। आप उसके बारे में बोल रहे हैं। अब्दुल के बारे में आप यह बोल रहे हैं, आपको 'अब्द' का मतलब नहीं पता? आप इतने बड़े नेता हैं। आपको इस तरह की बात कही गई है, तो आपको अल्लाह सुब्हानहु व तआला से माफी मांगनी चाहिए। आपको गलत बयानबाजी करने के लिए माफी मांगनी चाहिए।"