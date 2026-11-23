केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह डबल इंजन सरकार की ताकत है कि केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर इस परियोजना को पूरा किया। दूसरी ओर, उसी पुल पर हमें एक बार फिर 'जंगल राज' की तस्वीर देखने को मिली। RJD समर्थकों ने वहां अराजकता का माहौल बना दिया, जो हमें 1990 के दशक की याद दिलाता है। उस दौर में अराजकता और गुंडागर्दी चरम पर थी। पुल पर फिर उसी तरह के हालात देखने को मिले और RJD ने इस घटना के जिम्मेदार लोगों को भी बचाया है।