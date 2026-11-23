क्लोजर से पहले ही शहर में पानी की नियमित आपूर्ति प्रभावित होने लगती है। क्लोजर के दौरान हालात और बिगड़ते हैं, लेकिन इसके समाप्त होने के बाद भी व्यवस्था पटरी पर नहीं लौटती। शहर के कई इलाकों में निर्धारित समय पर पानी नहीं पहुंच रहा, जबकि बाहरी क्षेत्रों और ग्रामीण इलाकों में लोग टैंकरों के भरोसे अपनी जरूरतें पूरी कर रहे हैं। सर्दी के मौसम में यह स्थिति है तो गर्मियों में शहर की प्यास कैसे बुझाई जाएगी? कायलाना जलाशय में वर्तमान में करीब 46.80 फीट पानी है, जो लगभग 90 एमसीएफटी के बराबर है। जबकि इस समय जलस्तर 50 से 54 फीट होना चाहिए। तखत सागर में भी 39.70 फीट यानी लगभग 75 एमसीएफटी पानी बचा है। दोनों जलाशयों में कुल पानी करीब 165 एमसीएफटी है, जबकि आगामी क्लोजर और शहर की जरूरत को देखते हुए कम से कम 300 एमसीएफटी पानी होना चाहिए। यानी शहर के प्रमुख जल स्रोतों में जरूरत के मुकाबले पानी लगभग आधा है।