जोधपुर. कमिश्नरेट स्पेशल टीम (सीएसटी) ने जोधपुर शहर के एक होटल में बड़ी कार्रवाई करते हुए वहां चल रही संदिग्ध और अनैतिक गतिविधियों का खुलासा किया है। पुलिस टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर की गई इस छापेमारी के दौरान मौके से थाईलैंड की रहने वाली 7 विदेशी युवतियों को दस्तयाब किया है। इसके साथ ही होटल के संचालक अनिल माहेश्वरी को भी पुलिस टीम ने मौके से डिटेन कर लिया है। पुलिस की इस अचानक हुई कार्रवाई से इलाके के होटल संचालकों में हड़कंप मच गया है। कार्रवाई के तुरंत बाद पुलिस ने इस पूरे प्रकरण की गहनता से जांच शुरू कर दी है।