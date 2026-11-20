जीत के बाद कांग्रेस नेताओं में खुशी की लहर। पत्रिका। फोटो- पत्रिका
फलोदी। कांग्रेस के लिए जिला परिषद व पंचायत समिति के परिणाम जहां उत्साहवर्द्धक है, वहीं सत्तासीन भाजपा के लिए धरातल पर काम करने का सबक देने जैसा है। फलोदी जिला बनने के बाद पहली बार जिला परिषद के हुए चुनाव में कांग्रेस ने रिकाॅर्ड जीत हासिल की है। पंचायत चुनाव में जिला परिषद की 23 सीटों के नतीजों ने जिले की सियासत में बड़ा उलटफेर कर दिया। जिला परिषद के चुनावी रण में कांग्रेस ने ऐसा प्रदर्शन किया कि भाजपा के लिए मुकाबला बेहद सीमित रह गया। कांग्रेस ने 23 में से 21 सीटों पर कब्जा जमाकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया, जबकि भाजपा महज 2 सीटों पर सिमट गई। चुनाव परिणामों ने साफ कर दिया कि इस बार जिला परिषद की सियासत में कांग्रेस का पलड़ा भारी रहा।
जिला परिषद की सीटों पर जीत की पहली बाजी कांग्रेस ने अपने नाम कर ली है, लेकिन अब दूसरी और अहम बाजी जिला प्रमुख की कुर्सी हासिल करने की होगी। 21 सदस्यों के साथ कांग्रेस के सामने जिला प्रमुख का चेहरा तय करने और निर्वाचित सदस्यों के बीच एकजुटता बनाए रखने की चुनौती रहेगी। वहीं भाजपा के सामने विपक्ष में अपनी भूमिका तय करने की स्थिति होगी।
फलोदी में कुल 9 पंचायत समितियां हैं। इनमें फलोदी में 15, बाप में 19, घंटियाली में 17, लोहावट में 15, पीलवा में 15, देचू में 15, सेतरावा में 15, आऊ में 15 और बापिणी में 15 वार्ड हैं। घंटियाली पंचायत समिति के 16 वार्डों में कांग्रेस ने 12, भाजपा ने 3 और निर्दलीय ने 1 वार्ड में जीत हासिल की है। देचू पंचायत समिति के 15 वार्डों में कांग्रेस ने 14 और भाजपा ने 1 वार्ड में जीत हासिल की है। आऊ पंचायत समिति के 15 वार्डों में कांग्रेस ने 8, भाजपा ने 3, RLP ने 3 और निर्दलीय ने 1 वार्ड में जीत हासिल की है। बापणी पंचायत समिति के 15 वार्डों में कांग्रेस ने 9, भाजपा ने 2, RLP ने 2 और निर्दलीय ने 2 वार्डों में जीत हासिल की है। बाप पंचायत समिति के 18 वार्डों में कांग्रेस ने 15 और भाजपा ने 3 वार्डों में जीत हासिल की है।
वहीं आऊ और सेतरावा में आरएलपी ने तीन-तीन सीटें जीतकर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। इन क्षेत्रों में मुकाबला केवल कांग्रेस और भाजपा के बीच सीमित नहीं रहा। आरएलपी ने भी ग्रामीण मतदाताओं के बीच अपनी राजनीतिक जमीन का संकेत दिया। बाकी जिलों के पंचायतों के परिणाम जानने के लिए पढ़े जैसे जयपुर पंचायत चुनाव परिणाम,अजमेर पंचायत चुनाव परिणाम, कोटा पंचायत चुनाव परिणाम, अलवर पंचायत चुनाव परिणाम, भरतपुर पंचायत चुनाव परिणाम, बाड़मेर पंचायत चुनाव परिणाम, बांसवाड़ा पंचायत चुनाव परिणाम, बीकानेर पंचायत चुनाव परिणाम, भीलवाड़ा पंचायत चुनाव परिणाम, सीकर पंचायत चुनाव परिणाम और अगर आप पूरे राजस्थान पंचायत चुनाव के परिणामों को जानना चाहते है तो Rajasthan Panchayat Chunav 2026 Live Update पर देख सकते है।
|वार्ड
|विजेता प्रत्याशी
|पार्टी
|1
|मोहिता
|कांग्रेस
|2
|दीपाराम
|कांग्रेस
|3
|दिलेर सिंह
|कांग्रेस
|4
|सरिता
|भाजपा
|5
|रावलराम पंवार
|कांग्रेस
|6
|भीखाराम चौधरी
|कांग्रेस
|7
|लक्ष्मण राम
|कांग्रेस
|8
|जैतून
|कांग्रेस
|9
|विमला
|कांग्रेस
|10
|मिनाक्षी
|भाजपा
|11
|सरोज
|कांग्रेस
|12
|अनुजा विश्नोई
|कांग्रेस
|13
|रामलाल विश्नोई
|कांग्रेस
|14
|बेबी
|कांग्रेस
|15
|बाबू सिंह
|कांग्रेस
|16
|ओमप्रकाश
|कांग्रेस
|17
|जसवंत कंवर
|कांग्रेस
|18
|निर्मला
|कांग्रेस
|19
|शिवप्यारी
|कांग्रेस
|20
|सुमन विश्नोई
|कांग्रेस
|21
|भंवरी विश्नोई
|कांग्रेस
|22
|रहमत
|कांग्रेस
|23
|मैना कंवर
|कांग्रेस
|वार्ड
|आरक्षण
|प्रत्याशी (पार्टी)
|1
|OBC महिला
|सुगनी (भाजपा), मोहिता (कांग्रेस)
|2
|ST
|दीपा राम (कांग्रेस), दुर्गाराम (भाजपा)
|3
|अनारक्षित
|कमलेश कंवर (भाजपा), दिलेर सिंह भाटी (कांग्रेस), जेठा राम (निर्दलीय)
|4
|अनारक्षित
|शिशपाल बिशनोई (कांग्रेस), सरिता (भाजपा)
|5
|SC
|दमा राम (भाजपा), रावल राम पंवार (कांग्रेस), डेराराम (निर्दलीय)
|6
|अनारक्षित
|भीखाराम चौधरी (कांग्रेस), मनोहर सिंह (भाजपा)
|7
|OBC
|हेमाराम (भाजपा), लक्ष्मण राम (कांग्रेस), दिलीप कुमार (निर्दलीय), जसाराम (निर्दलीय), शैतान सिंह (RLP)
|8
|अनारक्षित महिला
|सोनिया (निर्दलीय), जैतून (कांग्रेस), पपुदेवी (भाजपा)
|9
|अनारक्षित
|बीदामी (भाजपा), हंस कुमार (निर्दलीय), अशोक कुमार (RLP), समसुदीन (निर्दलीय), विमला (कांग्रेस)
|10
|SC महिला
|अलका (निर्दलीय), रेवती (कांग्रेस), मीनाक्षी गोगलू (भाजपा)
|11
|SC महिला
|सूआ (भाजपा), सरोज (कांग्रेस), मोहनी (RLP)
|12
|अनारक्षित
|भूराराम (निर्दलीय), अनुजा विशनोई (कांग्रेस), आशा (भाजपा)
|13
|OBC
|रामेश्वरी (भाजपा), रामलाल विशनोई (कांग्रेस), सुमित्रा जाट (निर्दलीय), प्रकाश चौधरी (RLP)
|14
|अनारक्षित महिला
|भंवरकंवर (निर्दलीय), बेबी (कांग्रेस), संतोष जाणी (भाजपा)
|15
|अनारक्षित
|कुसुम राठौड़ (भाजपा), बाबु सिंह (कांग्रेस)
|16
|SC
|ओम प्रकाश (कांग्रेस), बाबुलाल गर्ग (भाजपा)
|17
|अनारक्षित
|रवि सेन (भाजपा), यशवंत कंवर (कांग्रेस), बसीर (RLP)
|18
|अनारक्षित महिला
|कमला मेघवाल (RLP), निरमा (कांग्रेस), आकांक्षा शेखावत (भाजपा)
|19
|अनारक्षित महिला
|शिवप्यारी (कांग्रेस), मेनका (भाजपा), मोहिनी (निर्दलीय), देवी (RLP)
|20
|OBC महिला
|लक्ष्मी (भाजपा), सुमन विश्नोई (कांग्रेस)
|21
|अनारक्षित महिला
|दीपशिखा (भाजपा), ओमती (RLP), गंगादेवी (निर्दलीय), भंवरी बिशनोई (कांग्रेस)
|22
|अनारक्षित महिला
|अमरी (निर्दलीय), रहमत (कांग्रेस)
|23
|अनारक्षित महिला
|मांगी (भाजपा), मैना कंवर (कांग्रेस), ओमी (RLP)
फलोदी जिले में कुल 9 पंचायत समितियां हैं। नीचे उनके नाम और पंचायत समिति वार्डों की संख्या दी गई है।
|क्रम
|पंचायत समिति
|वार्डों की संख्या
|1
|आऊ
|15
|2
|बाप
|19
|3
|बापिणी
|15
|4
|देचू
|15
|5
|घंटियाली
|17
|6
|लोहावट
|15
|7
|फलोदी
|15
|8
|पीलवा
|15
|9
|सेतरावा
|15
|कुल
|9 पंचायत समितियां
|141 वार्ड
15 वार्ड · 40 उम्मीदवार · सूची का अपडेट 20 नवंबर 2026
|वार्ड
|आरक्षण
|उम्मीदवार (पार्टी)
|1
|सामान्य
|मांगीलाल (भाजपा), कानाराम (कांग्रेस)
|2
|OBC
|संगीता (भाजपा), भागीरथ (कांग्रेस)
|3
|OBC महिला
|कमला (भाजपा), मैना (निर्दलीय)
|4
|सामान्य
|सोमराज (कांग्रेस), मैना देवी (भाजपा)
|5
|सामान्य महिला
|हिरा देवी (भाजपा), पवन कंवर (कांग्रेस)
|6
|सामान्य
|बसीर खां (कांग्रेस), आशा (भाजपा)
|7
|SC
|निर्मला कुमारी (AAP), लाछो (भाजपा), गोमती देवी (कांग्रेस)
|8
|OBC
|भवरलाल (निर्दलीय), अफरोज खान (कांग्रेस), दिनेश (भाजपा)
|9
|SC
|इन्द्रा (भाजपा), हीरादेवी (कांग्रेस), पुष्पा (निर्दलीय), प्रियंका इन्खिया (निर्दलीय)
|10
|सामान्य महिला
|सुवा देवी (निर्दलीय), पुष्पा देवी (निर्दलीय), अमर खातु (कांग्रेस), सिवली (भाजपा)
|11
|सामान्य महिला
|मीरा देवी (भाजपा), जमाल खातु (कांग्रेस)
|12
|सामान्य महिला
|लालोखातु (कांग्रेस), जुबैदा (भाजपा)
|13
|SC महिला
|तकु देवी (कांग्रेस), जैना (भाजपा), शान्ती (निर्दलीय), निरमा (निर्दलीय)
|14
|सामान्य
|भेरू सिंह (कांग्रेस), हनुमान सिंह (भाजपा), ईलियास (RLP)
|15
|सामान्य महिला
|नुर खातु (RLP), जिन्नत खातून (कांग्रेस), निजरो (भाजपा)
15 वार्ड · उपलब्ध वार्डवार सूची में 36 उम्मीदवार
|वार्ड
|आरक्षण
|उम्मीदवार (पार्टी)
|1
|OBC
|भंवरा राम (RLP), माधा राम (कांग्रेस), रामरखराम (भाजपा)
|2
|OBC
|महेंद्र कुमार (भाजपा), राजू राम (कांग्रेस)
|3
|OBC महिला
|केकू कंवर (कांग्रेस), मांगु कंवर (भाजपा)
|4
|सामान्य महिला
|कलू देवी (कांग्रेस), लिछमी देवी (RLP), पूनम कँवर (भाजपा)
|5
|सामान्य महिला
|लक्ष्मी (भाजपा), सुखिया विशनोई (कांग्रेस)
|6
|सामान्य
|अशोक कुमार (भाजपा), प्रेमा राम (कांग्रेस)
|7
|सामान्य महिला
|निजर कवर (भाजपा), सोमू देवी (कांग्रेस)
|8
|सामान्य महिला
|कैलाश कंवर (कांग्रेस), उषा कंवर (भाजपा)
|9
|सामान्य
|दलपत राम (भाजपा), गणपत सिंह (निर्दलीय), खुशालाराम (कांग्रेस)
|10
|सामान्य महिला
|जसु (कांग्रेस), केसी (भाजपा)
|11
|सामान्य
|गोविन्द सिंह (निर्दलीय), ओमाराम (कांग्रेस), रमेश (निर्दलीय), सुनिल विश्नोई (भाजपा)
|12
|ST
|चेनाराम (निर्दलीय), गोरधन राम (कांग्रेस), नारायणराम (भाजपा), ताजाराम (निर्दलीय)
|13
|SC महिला
|भंवरी (भाजपा), रमकु देवी (कांग्रेस)
|14
|SC
|भंवर लाल (भाजपा), देवीलाल (कांग्रेस)
|15
|SC
|नरू राम (कांग्रेस), नीम्बू राम (भाजपा), राजूराम मेघवाल (RLP)
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