घटना की सूचना मिलते ही डांगियावास थाना पुलिस मौके पर पहुंची। थाना प्रभारी राजूराम काला के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने पीछा करने और हमले के मामले में आरोपी मनीष जाट को पकड़ लिया है, जबकि दूसरे आरोपी सुनील जाट की तलाश की जा रही है। पुलिस घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने के साथ ही पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है। शुरुआती तौर पर मामला चोरी की स्कॉर्पियो की तलाश और उसके बाद हुए विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर फायरिंग के कारणों और घटना में इस्तेमाल की गई गाड़ियों के संबंध में जानकारी जुटा रही है।