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जोधपुर

Jodhpur Mandi Bhav : चांदी के रेट में भारी गिरावट, कृषि जिंसों के भावों में उतार-चढ़ाव नहीं, चीनी-गुड़ का रेट जानें

Jodhpur Mandi Bhav : जोधपुर की अनाज मंडियों में सोमवार को जीरा, ईसब, ग्वारगम सहित अधिकांश कृषि जिंसों के भावोें में विशेष उतार-चढ़ाव नहीं देखा गया, भाव सामान्य रहे।
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जोधपुर

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Sanjay Kumar Srivastava

Updated: 16 Nov 2026, 9:27 PM IST

jodhpur mandi bhav silver prices reduce check sugar and jaggery rates

Jodhpur Mandi Bhav : फाइल फोटो पत्रिका।

Jodhpur Mandi Bhav : जोधपुर. जोधपुर की अनाज मंडियों में सोमवार को जीरा, ईसब, ग्वारगम सहित अधिकांश कृषि जिंसों के भावोें में विशेष उतार-चढ़ाव नहीं देखा गया, भाव सामान्य रहे। सर्राफा बाजार में सोना-चांदी के भावों में गिरावट रही। सोने के भावों में प्रति दस ग्राम 1500 रुपए तेजी व चांदी के भावों में प्रति किलोग्राम 5500 रुपए गिरावट दर्ज की गई। सोना-चांदी के भावों में गिरावट को देखते हुए सर्राफा बाजार में खरीदार काफी मात्रा में नजर आए।

अनाज भाव : ग्वारगम 16100-16150, ग्वार डिलीवरी 7850-7950, ग्वार लोकल 7400-7600, मूंग 8300-8700, मोठ 7500-8300, चना 7050-7100, सरसों 8500-10000, रायड़ा 8650-8700, काला तिल 12000-15000, तारामीरा 7700-7750, मतीराबीज 19000-23000, गेहूं 3500-4500, ज्वार 3000-3100, बाजरा 2600-2900, जौ 3500-3550 व मक्की 2950-3000 रुपए प्रति क्विंटल।

मण्डोर कृषि उपज मंडी

दलहन: दाल चना 9100-9600, मूंग मोगर 10800-11300, मूंग दाल 10100-11300, उड़द दाल 11800-12300, उड़द मोगर 12200-13000, काबली चना 9500-12500, मोठ मोगर 12800-13400, अरहर दाल 13000-15500, मसूर मल्का 7300-7400, काला मसूर 7200-7300, मौसमी चना 8500-9000, काला चना 8500 रुपए प्रति क्विंटल।
किराणा : धनिया 18000-22000, धनिया दाल 17500-19000, हल्दी निजामाबाद 24000-25000, हल्दी सांगली 23000-24000, मैथी 8000-8600, सिंघाड़ा 30000-34000, सौंफ 16000-35000, खोपरा 17500-18500 व गोटा 39000-42000 रुपए प्रति क्विंटल।

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चीनी : 5700-6300 रुपए प्रति क्विंटल (कर सहित)
गुड़ : 5500-6000 रुपए प्रति क्विंटल।

देसी घी (कर सहित) : कृष्णा 690, शक्ति 700, डेयरी बेस्ट 665, पालीवाल 620, शुभम 630, क्षीर 715, पारस 700 रुपए प्रति किलोग्राम।
तेल : नेचुरल 2860, पोस्टलाइन 2700, सोना 2720, सिटीजन मूंगफली 2950, डायमंड 3050, फॉर्चून 2560, महाकोश 2510, श्रीजी 2460, विभोर 2450, इंजन मूंगफली रिफाइंड 2950, इंजन मूंगफली फिल्टर 3400, वीर बालक सरसों 3150, सोया लोकल 2360, फोरविन सोयाबीन तेल 2400, फोरविन रिफाइंड मूंगफली तेल 2730 बीकानेर फ्रेश रिफाइंड मूंगफली तेल 2730, पॉम ऑयल 2310 व कॉटन सीड ऑयल 2530-2600 रुपए प्रति टिन।
जीरा मंडी : जीरा 23000-26175, ईसबगोल 11000-18225, सौंफ 13000-13950, धनिया 15000-16005, मैथी 5500-7225, पीली सरसों 8500-8900, रायड़ा 7600-8300, मूंग 7500-8155, मोठ 7500-8200 व ग्वार 7300-7800 रुपए प्रति क्विंटल।

सर्राफा भाव

स्टैंडर्ड सोना 1,39,000 रुपए प्रति दस ग्राम।
तेजाबी सोना 1,38,000 रुपए प्रति दस ग्राम।
चांदी हाथी छाप 1,76,000 रुपए प्रति किलोग्राम।
चांदी चौरसा 1,73,000 रुपए प्रति किलोग्राम।
(भाव लेने का समय शाम 6.25 बजे)।

Kota Mandi Bhav: गेहूं, सोयाबीन, सरसों, उड़द तेज, चना-धान मंदा, चांदी 5500 रुपए फिसली

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